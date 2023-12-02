نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب منى الشاذلي.. ياسمين عبد العزيز تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة ياسمين عبد العزيز تريند محرك البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية وذلك بعد أحدث ظهور لها برفقة الإعلامية منى الشاذلي من داخل منزلها.

منشور ياسمين عبد العزيز

وظهرت ياسمين عبد العزيز بإطلالة كاجوال تبرز رشاقتها تاركة شعرها منسدلًا على كتفيها، حيث قامت بنشر صورة تجمعها بمنى الشاذلي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت عليها قائلة: "صديقتي الغالية على قلبي منى الشاذلي".



فيديو ياسمين عبد العزيز



كما تصدرت ياسمين عبد العزيز مؤشرات محرك البحث جوجل بعدما قامت بنشر مقطع فيديو لها عبر موقع الفيديوهات القصيرة تيك توك.

حيث نشرت ياسمين عبد العزيز مقطع فيديو كوميدي لها عبر حسابها الشخصي عبر تطبيق تيك توك، حيث ظهر فيه وهي تقوم بتقليدها في الفيديو على مقطع أصلي وهي تقول فيه مرددة: أنا عايزاكي تروقي عليا، اعتبريني بقا شقة على المحارة وإنتي شطبيها سوبر لوكس، حطيلي أحمر وأخضر وأصفر خليني أنثى أنثى، انا بقالي كتير عايشة دور الراجل، فجري أنوثتي وخليني أنجلينا جولي، وإعمليلي باربي جيرل، عايزة أبقى مزة شديدة على الآخر.

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز



يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز، كان مشاركتها في مسلسل ضرب نار، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، وكان من بطولة: أحمد العوضي، سهير المرشدي، ضياء عبد الخالق، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، هدي الإتربي، تامر مجدي، انتصار، ماجد المصري، تيسير عبد العزيز، إيمان السيد، بدرية طلبة، وغيرهم من الفنانين.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية مهرة أبو الليل وهي فتاة من شبرا، تلتقي بـ جابر أبو شديد الذي يقدمه الفنان أحمد العوضي، ويقع بينهما قصة حب ويتم زواجهما، إلا أن جابر يتورط في أزمة كبيرة تدخله السجن.

ومن المقرر أن تتغيب ياسمين عبد العزيز عن الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024 بعد أن ظلت لثلاث سنوات متتالية تقدم أعمالًا درامية وهي لآخر نفس واللي مالوش كبير وآخرهم ضرب نار في رمضان الماضي وحققت بهم نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضهم.