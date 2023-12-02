نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نبيلة عبيد: لبنان ست الدنيا وبختار حاليا موضوعات مناسبة لي' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبرت الفنانة نبيلة عبيد خلال تصريحات تلفزيونية عن حزنها على الاحداث التي تمر بها لبنان، وكشفت عن سبب غيابها عن الساحة الفنية لأكثر من عامين، قائلة: بنقي موضوعات كويسة، بحب لبنان وربنا يشيل كل حاجة ويرد لبنان وهي ست الدنيا وترجع أحسن مما كانت، وجسمي بيقشعر لما بجيب سيرة لبنان، وكلنا بنحبها، لازم دلوقتي أنقي موضوعات كويسه وأعمل حاجات تكون مناسبة ليا دلوقتي، وإن شاء الله ربنا يوفقني وألاقي حاجات كويسة.

نبيلة عبيد ترقص مع نانسي عجرم وشارون ستون في السعودية

ومن ناحية اخري، ظهرت الممثلة المصرية نبيلة عبيد في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في مدينة جدة السعودية، لقطات كثيرة ولقطات مع نجمات عالميات وعرب، كما رقصت مع الممثلة الأمريكية شارون ستون واللبنانية نانسي عجرم، والتقطت صورا مع نادين نسيب نجيم ولبلبة، كما كرمت عن مجمل أعمالها الفنية، على هامش ندوة "المرأة في السينما"، بحضور ياسمين صبري، أمينة خليل، ماغي بوغصن وريا أبي راشد.

أحدث أعمال نبيلة عبيد

كما تستعد الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، لبدء تصوير مسلسلها الجديد «لؤلؤة زرقاء»، ومن المقرر أن ينطلق التصوير في الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم، ولم يتم حتى الآن تحديد موعد عرضه، تُجسد خلال أحداث، شخصية نائب رئيس حي، تُحال على المعاش، بينما ستواجه العديد من المشاكل الاجتماعية بالإضافة إلى المغامرات، التي تخوضها لكشف وقائع فساد كثيرة، ويُشارك في بطولة المسلسل نخبة من الفنانين أبروهم: ناهد السباعي، منذر رياحنة، فراس سعيد، إيمان السيد، أحمد سلامة، حجاج عبد العظيم وآخرين، ومن المقرر ظهور عدد من ضيوف الشرف، ولازالت الشركة المنتجة تواصل التعاقد معهم، حيث إن مصطفى فهمي مُرشح للظهور كضيف شرف، والعمل من إخراج خالد الحجر، وتأليف حمدي يوسف.

آخر أعمال نبيلة عبيد

ويذكر أن آخر أعمال نبيلة عبيد مسلسل سكر زيادة، وعرض العمل في السباق الرمضاني عام 2020، وضم عددا كبيرا من النجوم أبرزهم: نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبد العزيز، هنادي مهنا، لقاء الخميسي، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن وإخراج وائل إحسان، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا، وتتطور الأحداث بعد ذلك.