الصورة الأولى لصناع فيلم "ولاد رزق 3"

أحمد جودة - القاهرة - تضم أحمد عز وعمرو يوسف والبطل العالمي تايسون فيوري

يواصل المخرج طارق العريان، تصوير مشاهد الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" داخل العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة نجوم مصريين وعالميين، برعاية الهيئة العامة للترفيه بالسعودية وموسم الرياض.

ولاد رزق 3

الصورة الأولى من ولاد رزق 3

وكشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن الصورة الأولي لصناع العمل على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وضمت الصورة المخرج طارق العريان، والبطل العالمي الأسطورة تايسون فيوري، والنجوم أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم وأسرة تصوير العمل.

ولاد رزق 3



"ولاد رزق 3" يشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما المصرية وهم أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرض مع بداية عام 2024 بمواصفات تصوير وإخراج عالمية.