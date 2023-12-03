نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام شاهين تهنئ هالة سرحان لتكريمها في مهرجان قرطاج المسرحي: "احتفاء مستحق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأت النجمة إلهام شاهين الإعلامية هالة سرحان وذلك لتكريمها في مهرجان أيام قرطاج المسرحية، حيث شاركت فيديو التكريم، عبر حسابها على تطبيق إنستجرام.





تكريم الإعلامية هالة سرحان في مهرجان أيام قرطاج المسرحية





وظهرت الإعلامية هالة في الفيديو أثناء تكريمها، وعلقت إلهام شاهين على الفيديو قائلة: “حبيبتى وصديقتي الغالية الدكتورة هالة سرحان.. ألف مبروك تكريمك فى مهرجان أيام قرطاج المسرحيه بتونس.. تكريم مستحق.. كنتى أستاذتي ودرستي لى في المعهد العالي للفنون المسرحية.. فخورة بك جدا”.





https://www.instagram.com/reel/C0X0Q5nIsou/?utm_source=ig_web_copy_link





مهرجان أيام قرطاج المسرحية





وكانت قد ظهرت الإعلامية الكبيرة د. هالة سرحان خلال تكريمها بافتتاح مهرجان أيام قرطاج المسرحية بالشال الفلسطيني، كما ارتدت نفسالشال الفنانة إلهام شاهين تضامنًا مع القضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية، وظهر هذا الشال الرامز للقضية في الافتتاح بقوة، كماوضعه مدير عام المهرجان الدكتور معز المرابط.

الدورة الرابعة والعشرين من أيام قرطاج المسرحية يشارك بها، أكثر من 60 عرضًا من 28 بلدًا من مختلف القارات في انتظار عشاقالمسرح في مختلف أقسام المهرجان التي تتوزع كما يلي المسابقة الرسمية (11 عرضا) والعروض الموازية (24 عرضا) ومسرح العالم (18 عرضا) وتعبيرات مسرحية في المهجر (4 عروض).

جدير بالذكر أن محور برنامج مسرح العالم يشمل عدة عروض منها: "بلا عنوان" من إيطاليا، "أفريكان بارتي منبلا" إسبانيا، "هذه سلام" فنزويلا، "كلاش ديجيتال" سويسرا، "ما زالت في طنجة" و"أنا ممنوع من السفر" النمسا، "بلا دولة" البرازيل، "المدينة العالمية" إيطاليا،"دراكولا" النرويج، "الدب" روسيا، وعروض أخرى من مختلف أنحاء العالم.

