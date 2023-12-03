انت الان تتابع خبر "اكتشفوا سر نانسي عجرم الجبار للتخلص من الكرش المزعج والحفاظ على الوزن المثالي" والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نانسي عجرم تكشف عن عشبة سحرية لإنقاص الوزن بدون ريجيم

كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن عشبة سحرية لإنقاص الوزن بدون ريجيم وبشكل سريع. وقالت إنها استخدمت عشبة البرسيم والتي تساعد على سد الشهية وتقليل الدهون في الجسم وتمكنت من فقدان وزنها الزائد خلال أسابيع قليلة.

فوائد البرسيم في إنقاص الوزن

يعتبر البرسيم من أكثر الأعشاب التي تساعد على سد الشهية بإيجابية وفعالية غير مسبوقة. فهو يعمل على تقليل الرغبة في تناول الطعام ويساعد في تقليل الدهون في الجسم. كما يعرف البرسيم بأنه مادة مدرة للبول، مما يساهم في خسارة الجسم لكميات من الماء المخزن به.

مكونات البرسيم وفوائدها

تتكون أوراق البرسيم من عدد كبير من المركبات التي تساعد على سد الشهية بشكل غير مسبوق. فمن بين هذه المركبات مركب الأيسوفلافون والفلافوند والستيرول.

كما يساعد البرسيم على هضم الطعام ومنع تراكم الدهون في الجسم بفضل ما يحتويه من مركبات مفيدة مثل مركب السابونين. يعتبر السابونين عنصرًا نشطًا في البرسيم يساعد على زيادة قابلية ذوبان الدهون المخزنة في الجسم.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد البرسيم على الحفاظ على صحة الشرايين والأوعية الدموية.

أحدث أعمال نانسي عجرم

تعاونت نانسي عجرم في أغنية "تيجي ننبسط" مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي والموزع طارق مدكور، وتم إخراجها بواسطة ليلى كنعان. تعد هذه الأغنية أحدث أعمال نانسي عجرم في موسم الصيف 2023 وتم طرحها على طريقة الفيديو كليب.