نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو الليثي ناعيا الفنان أشرف عبد الغفور: فقدنا قامة فنية كبيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ببالغ الحزن والآسي نعي الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي الفنان القدير أشرف عبد الغفور والذي وافته المنية مساء اليوم الأحد إثر حادث سير أليم، داعيًا الله ان يرحمه وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله ومحبيه الصبر

الفنان القدير أشرف عبد الغفور

وأشار الليثي إلى أننا فقدنا قامة فنية كبيرة، وفنان كبير قدم أعمالًا رائعة ستظل في ذاكرة الفن المصري والعربي

رحم الله أستاذنا الفنان القدير أشرف عبد الغفور وأسكنه فسيح جناته.

عمرو الليثي وأشرف عبد الغفور

آخر أعمال الفنان أشرف عبد الغفور

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان أشرف عبد الغفور مسلسل “ رشيد ” الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي برفقة نجلته الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان محمد ممدوح وحقق للمسلسل نجاحًا ساحقًا.

أبطال مسلسل “ رشيد”

شارك في المسلسل العديد من الفنانين أبرزهم الفنان محمد ممدوح، الفنان سيد رجب، الفنان صلاح عبدالله، الفنان خالد كمال، الفنانة هالة صدقي، الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنان تامر نبيل، الفنان حسن مالك، والفنان محسن منصور. المسلسل من إخراج مي ممدوح، وتأليف وسام صبري.