نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوسن بدر والسعدني ومنه شلبي وغيرهم.. النجوم يساندون ريهام عبدالغفور من داخل المستشفى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعيش الفنانة ريهام عبدالغفور حالة من الحزن والصدمة بعد تلقيها نبأ وفاة والدها الفنان أشرف عبدالغفور بعد تعرضه لحادث سير خطير.

وعلى الفور توجهت ريهام إلى مستشفى الشيخ زايد الذي يرقد بداخلها جثمان والدها الراحل، وقد حرص عدد كبير من زملائها وأصدقائها على مساندتها في هذه اللحظة الصعبة.

النجوم يساندون ريهام عبدالغفور:

وكان من أبرز هؤلاء النجوم كلا من أحمد السعدنى، سوسن بدر، إيهاب فهمي، سلوى محمد علي، منة شلبي، جيهان علاء وغيرهم.

وزيرة الثقافة تنعى أشرف عبد الغفور:

وفي سياق آخر نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات بالوزارة، الفنان القدير، أشرف عبد الغفور، الذي رحل عن عالمنا، منذ قليل، عن عمر يناهز الـ ٨١ عامًا، إثر حادث سير.

كلمة وزيرة الثقافة:

وقالت وزيرة الثقافة: " فقد الفن المصري اليوم أحد أبرز مبدعيه، فنان صاحب تاريخ فني حافل، وممثل متفرد ترك بصمة واضحة بأعماله التي ستظل شاهدة على رحلة فنية استثنائية امتدت لعقود، وقدمت وزيرة الثقافة، العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يُلهمهم الصبر والسلوان.

نبذه عن الفنان أشرف عبدالغفور:

ولد الفنان أشرف عبد الغفور، في 22 يونيو 1942م، بمدينة المحلة الكبرى، وحصل على دبلوم المعهد العالي للمسرح، قسم تمثيل، عام 1963م، وشغل منصب نقيب المهن التمثيلية السابق، وقدم أكثر من 300 عمل فني ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، واشتهر بالأعمال الدينية والتاريخية والتي تجاوز عددها ال100.

عمل منها أدواره في مسلسلي "محمد رسول الله"، و"الإمام مالك"، وتجسيده لشخصية "سعيد بن جبير" في مسلسل "عظماء في التاريخ"، وشخصية الخليفة العباسي "موسى الهادي" في مسلسل "مسلسل هارون الرشيد"، ودور سلطان العلماء العز بن عبد السلام فى مسلسل "أئمة الهدى".

وفاة أشرف عبد الغفور:

ويذكر أن توفي الفنان أشرف عبدالغفور بعد تعرضه لحادث سير، بطريق اسكندرية الصحراوي، وكان الفنان أشرف عبد الغفور بصحبة زوجته والتي أصيبت معه في الحادث ونقل الثنائي إلى المستشفى لتلقى العلاج والإسعافات اللازمة إلا أن الفنان أشرف عبد الغفور نقل إلى الرفيق الأعلى.

تم نقل جثمان النجم أشرف عبد الغفور لمشرحة إحدى المستشفيات بالشيخ زايد وتم نقل زوجته للعناية المركزة لخطوره حالتها جراء حادث تصادم ضخم بالشيخ زايد.