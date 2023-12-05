كتب ـ سعيد بن علي الغافري:

رعت صاحبة السمو السيدة الدكتورة تغريد بنت تركي آل سعيد امس الاول ختام فعاليات فريق (اصنع البسمة) بمجمع العريمي بوليفارد، والتي استمرت على مدى يومين متتاليين وسط مشاركة فاعلة ومتنوعة من المناشط صباحية ومسائية، وذلك تحت شعار وفاء للاب ولاء للقائد، وقد تضمن البرنامج إقامة معرض للفنون التشكيلية وفقرات مسرحية وإبداعات غنائية شارك فيها كل من الفنانين محمد الحوسني وبدر البريدعي، وأمسيات شعرية بمشاركة الشعراء سيف العلوي ومحمد المعمري وعبدالله القريني وسعيد الخروصي وعياد السيابي وناصر الكلباني وسالم البدوي وحمدان العلوي وبشرى الحضرمية وفوزية الجهورية والشاعر والفنان الايراني رهيب أديب وقدم الامسية ابراهيم الشيباني، كما تضمت الفعالية مشاركات ابتكارية طلابية ومعرضا للاسر المنتجة واسدل الستار بتقديم فعالية بعنوان وفاء للاب ولاء للقائد، وفي الختام قامت راعية الحفل بتكريم المشاركين في مختلف المناشط والفعاليات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اصنع البسمة يختتم فعالياته بأمسيات شعرية وفنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.