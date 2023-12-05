مذكرة تفاهم بين النادي الثقافـي و«المرأة للرياضة والإبداع»

مسقط ـ «الوطن»:

وقعت صباح امس في مقر النادي الثقافي مذكرة تفاهم بين النادي الثقافي ونادي المرأة للرياضة والإبداع الثقافي. وقع المذكرة من جانب النادي الثقافي الدكتور محمد بن علي البلوشي رئيس مجلس الإدارة ومن جانب نادي المرأة للرياضة والإبداع الثقافي السيدة سناء بنت حمد البوسعيدي، رئيسة النادي، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي الثقافي وأعضاء من نادي المرأة للرياضة. تهدف المذكرة إلى تمتين التعاون المشترك في المجالات الفكرية والثقافية بين الطرفين، ومن ضمنها تنظيم الفعاليات والبرامج الثقافية والإبداعية المشتركة، فيما يخدم الجانب التوعوي والثقافي والفكري بشكل عام. وتعد هذه المذكرة بداية انطلاق الفعاليات والأنشطة الثقافية التي ينظمها نادي المرأة للرياضة والإبداع الثقافي، حيث ستشهد الفترة المقبلة عددا من البرامج الثقافية والفكرية .

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