نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجاح كبير لحفل بهاء سلطان الأول بدبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد الحفل الذي أحياه النجم بهاء سلطان على مسرح "ذا أجندة" بمدينة دبي للإعلام يوم الأحد 3 ديسمبر، حضور جماهيري حاشد وذلك في أولى حفلاته التي أقيمت في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تفاصيل حفل بهاء سلطان:

حفل النجم بهاء سلطان قامت بتنظيمه شركة إنفينيتي زاد وبدأ الحفل بتقديم الإعلامية غادة قطاطة الشريك الاستراتيجي للحفل.

بعدها صعد بهاء سلطان على خشبة مسرح "ذا أجندة" على موسيقى أغنية "تعالي" وسط تفاعل وفرحة كبيرة من الجمهور الذي رددها معه، بينما تعالت صيحات التصفيق والغناء بصحبة سلطان الفن خلال الحفل.

بهاء سلطان

كما قدم بهاء سلطان العديد من الأغاني التي مازالت عالقة بأذهان جمهوره منها "يا ترى، الواد قلبه بيوجعه، قوم أوقف، أنا غلطان، براحة ياشيخة، قالي، أنا غلطان".

في نهاية الحفل وجه النجم بهاء سلطان الشكر لمنظمي الحفل والحضور الجماهيري الكبير الذي تفاعل معه على مدار نحو الساعة والنصف، وكانت الشركة المنظمة قد نوهت عن الحفل الأسبوع الماضي وطرحت تذاكر الحفل ولاقت إقبالا جماهيريا كبيرا.

بهاء سلطان يتصدر التريند:

وفي سياق آخر تصدر الفنان بهاء سلطان تريند موقع تنزيل الفيديوهات يوتيوب عند طرحه أغنية "دادينا"، والأغنية من كلمات: تامر حسين، وألحان: عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى: أحمد عادل، ميكس: ماهر صلاح، ماستر: جلال حمداوى.

بهاء سلطان

كلمات أغنية "دادينا "

عملنا كل حاجة صح

مع اللي غدروا بينا

وياما لعبوا بينا

وقلنا ما علينا

لكن خلاص ده كله بح

من الطيبة اتعافينا

وفهمنا مين معانا

وعرفنا مين علينا

عملنا كل حاجة صح

مع اللي غدروا بينا

وياما لعبوا بينا

وقلنا ما علينا

لكن خلاص ده كله بح

من الطيبة اتعافينا

وفهمنا مين معانا

وعرفنا مين علينا

نشيل ليه شيله مش شيلتنا

ونخش ليله مش ليلتنا

ما فضيناها سيرة

ما بالسلامة نشوف راحتنا

ده احنا ضحينا بحياتنا

عملنا حاجات كتير

دادينا دادينا دادينا دادينا

لقينا اللي دايس علينا

دادينا ما حدش مقدر

ودينا آخرة ده كله اتنسينا

يا عيني يا عيني ويابا

يا عيني يا عيني ويابا

يا عيني يا بابا علينا