نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى قمر ينعى وفاة ناهد فريد شوقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى المطرب مصطفى قمر وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي، من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

وكتب مصطفى قمر: “البقاء لله في وفاة المنتجة الكبيرة السيدة الفاضلة ناهد فريد شوقي وخالص التعازي القلبية لأختي رانيا فريد شوقي ولاختي ناهد السباعي وللعائلة جميعا”.

ناهد فريد شوقي تتصدر “ أكس”

تصدر اسم المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي تريند منصة اكس، وذلك بعد وفاتها صباح اليوم بشكل مفاجئ، وتفاعل على خبر الوفاة عدد كبير من الجمهور والنجوم.

نعي النجوم

وحرص عدد كبير من النجوم على توديعها بكلمات مؤثرة من خلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة

وكتبت بشري:" مع السلامة يا ناهد.. كدة تفاجئنا كدة؟! اللهم لا اعتراض.. هتوحشينا وربنا يصبر نودى وكل الأسرة.. خالص العزاء للعائلة..إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ونشرت دنيا سمير غانم صورة للمنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، وعلقت عليها قائلة: "البقاء لله المنتجة ناهد فريد شوقي خالص التعازي لإبنتها الزميلة والصديقة العزيزة ناهد السباعي، واختها رانيا فريد شوقي، ربنا يصبركم يارب".

وكتب أحمد فهمي:" البقاء والدوام لله وفاة الأستاذة العظيمة المنتجة ناهد فريد شوقي، الله يرحمها ويصبرك يا نودي ".

وكتب أحمد عزمي:" انا لله وانا اليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله الفنانة المنتجة ناهد فريد شوقي الابنة الكبرى للفنان فريد شوقي ووالدة الفنانة ناهد مدحت السباعي واخت كلا من عبير ورانيا فريد شوقي للفقيدة الرحمة ولاسرتها الصبر والسلوان".

ويذكر أن نعت الفنانة ناهد السباعي والدتها بكلمات مؤثرة وكتبت:" امي وكل حياتي في ذمة الله، وصلاة الجنازة عصرًا في مسجد الشيخ زايد"، وقد غابت ناهد عن مراسم تشييع جثمان والدتها وذلك بسبب وجودها في لبنان لتصوير أحدث اعمالها الفنية، ولم تسطيع العثور على تذكرة طيران للعودة.