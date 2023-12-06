نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قريبًا.. حودة بندق يشوق جمهوره لأغنية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شوق المطرب الشعبي حودة بندق جمهوره، لعمل فني جديد، وذلك من خلال صورة شاركها عبر خاصية القصة القصيرة لحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشر بندق، صورة له عبر إنستجرام يصحبها بعد الجمل، وعلق عليها قائلًا: “قريبًا”





حودة بندق يدعم القضية الفلسطينية

وكان قد دعم بندق القضية الفلسطينية من خلال أغنية يا غزة قومي والتي طرحها بالإشتراك مع كلا من خالد عجمي ومحمد اسامة، وهيمن كلمات عمر عبده علي الحان عمرو الشاذلي توزيع: عمرو الخضري اخراج خالد سامي انتاج: سلطان الشن.





كلمات أغنية "يا غزة قومي"





الحق صوته أعلي من صوت السلاح

وهاتولي دين بيحلل الدم اللي راح

علي كل شبر في أرضها

صرخت وبعلو حسها

متعزونيش وهاتولي حق ابني اللي راح

وحياتك ياقدس دي شده وتعدي

وياغزه قومي أنا مش هسيب أرضي

لو مت ييجي ولادي من بعدي

وفداكي روحي يروح كمان ملايين





ياعرب ناديت أنا واتنبح صوتي

وعدوي عاجبه سكوتكو وسكوتي

ودي ارضي لو كان التمن موتي

أنا أموت عشان الأقصى وفلسطين

الأرض دى شبعت ياما وعود وعهود سلام

بس إنتوا لسه بجد مشبعتوش كلام

الأرض دي طول عمرها

معروف مين اللي هدها

وعدوها خاين ولا يعرف سلام

هنفوق وإمتي هنبقى إيد واحده ونقوم

ونوقف الدم اللي بيروح كل يوم

مبقاش في وقت يضيع خلاص

وحدتنا أقوى من الرصاص

الأرض ديا لأهلها هترجع في يوم









آخر أعمال حودة بندق

وطرح الفنان حودة بندق، وتيتو بندق، مؤخرا أغنيته الجديدة، التي تحمل اسم “اللي فات مر بس مر”، وذلك عبر قناته الرسمية على تطبيقالفيديوهات الشهير “يوتيوب”.





وأغنية اللي فات مر بس مر لـ حودة بندق وتيتو بندق من كلمات أحمد يوسف الجوكر، وألحان بندق.