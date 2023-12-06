نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيسي عبدو تكشف عن شخصيتها في "عرابة بيروت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو عن شخصيتها بأحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "عرابة بيروت"

وشاركت جمهورها ببوستر مسلسل عرابة بيروت،من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفقت بالبوستر تعليقًا قالت فيه:" مسلسل عرابة بيروت من أعمال شاهد الأصلية".

تعرف على موعد عرض مسلسل عرابة بيروت

وأضافت:"ابتداء من ١٥ ديسمبر رح تتعرفوا على زينة كونوا على موعد".

تعليقات الجمهور على منشور جيسي

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على تعليقات واسعة من الجمهور وكانت من بين أبرز التعليقات النجاح ليكي وكل فريق العمل، ألف مليون مبروك، ناطرين نعرف شو قصة زينب، وغيرها من التعليقات.

أبطال مسلسل عرابة بيروت

مسلسل لبناني سوري قصير يتألف من 10 حلقات، مستوحى من أحداث حقيقية في الستينات من القرن الماضي ويضم نخبة من نجوم الدراما العربية منهم: نادين الراسي ونور الغندور وبديع ابو شقرا ومهيار خضور وغيرهم

آخر أعمال جيسي عبدو

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة جيسي عبدو، مسلسل "ظل"، وشاركها البطولة النجم السوري جمال سليمان وعبد المنعم عمايري وكندا حنا ويوسف الخال، وجهاد سعد، وإيلي متري، وسام فارس، وإنجي ريحان ونخبه كبيرة من النجوم العرب،



حيث كان العمل عربي مشترك بين فنانين من سوريا ومن لبنان، وقاد العمل المخرج المصري الكبير محمود كامل، حيث قدم في المسلسل لوحة فنية جميلة تناول من خلالها الصراع بين الخير والشر، وذلك من خلال مباراة فنيه بين الكبيرين جمال سليمان وعبد المنعم عمايري، وعُرض المسلسل على قناة "MBC1" وعلى منصة "شاهد"، وبعد تحقيقه لنجاح كبير، عُرض على منصة "Netflix"، وبعدها عُرض أيضًا على قناة "القاهرة والناس"، ليُصبح واحد من أهم المسلسلات العربية المشتركة في الفترة الأخيرة.