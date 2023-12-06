نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوليوود تحتفل بالعرض الخاص لفيلم The Archies في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت بوليوود الاحتفال بالعرض الخاص للفيلم الهندي الجديد The Archies، الذي يمثل أول ظهور سينمائي لابنة النجم شاه روخ خان، سوهانا خان.

ونقل إنديا توداي، لقطات من العرض الخاص للفيلم، بمشاركة أسرة شارو، وعدد كبير من كبار نجوم هوليوود من حرصوا على تقديم الدعم، والفيلم من الأعمال السينمائي الهندية التي أنتجتها شبكة نتفليكس لعالم بوليوود.

وبعد عام حافل بطرح عدد من أحدث أعماله السينمائية، نجح النجم الكبير شاه روخ خان في تصدر قائمة IMDB لأكثر الفنانين في بوليوود شعبية خلال عام 2023 الجاري.

ووفق موقع ديد لاين، تصدر شارو القائمة التي ضمت مجموعة من أبرز نجوم السينما في بوليوود ممن قدموا مجموعة مميزة من الأعمال السينمائية الجديدة.

أحدث أعمال "شارو"

وتستمر الحملة الترويجية لفيلم النجم الكبير شاه روخ خان الجديد، الذي يطرح بعنوان Dunki، بطرح أول أغنية ترويجية للفيلم الجديد.

ونقل موقع إنديا توداي أول أغنية ترويجية للفيلم الجديد، والتي طرحت بعنوان Lutt Putt Gaya، بمشاركة نجمة الفيلم تابسي بانو.

موعد الطرح

وكان قد أعلن صناع فيلم أكوامان 2 عن تعديل موعد طرح الفيلم للعرض في صالات العرض السينمائية، حتى لا يتداخل مع موعد عرض فيلم شاه روخ خان الجديد DUNKI.

ووفق موقع "انديا توداي"، تغير موعد عرض أكوامان 2 من يوم 22 ديسمبر لموعد يتم تحديده لاحقًا، كون 22 ديسمبر هو نفس يوم عرض فيلم شارو الجديد.