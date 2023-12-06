نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمناسبة عيد زواجهم.. محمد رمضان يوجه رسالة حب لزوجته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص النجم محمد رمضان على توجيه رسالة رومانسية إلى زوجته بمناسبة عيد زواجهم الـ 11،حيث شارك "رمضان" جمهوره بفيديو له برفقة زوجته من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وأرفق محمد رمضان على الفيديو تعليق قال فيه:" النهاردة 6 ديسمبر عيد جوازنا الـ 11.. كل سنة وأنتي حبيبتي ومراتي ورفيقة نجاحي في حياتي وعملي، اللهم باركلي واحفظلي عائلتي واحفظني لهم".



تعليقات الجمهور على منشور محمد رمضان



وفور مشاركة المنشور، جاءت تعليقات الجمهور كالآتي:" ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يارب العالمين، عيد ميلاد سعيد، وكل عام وانتم بخير وصحة وسلامة يارب"، وغيرها من التعليقات.

محمد رمضان يستعد لطرح أحدث أعماله الغنائية الجديدة

ويستعد محمد رمضان لطرح الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا على طريقة الفيديو كليب، وذلك بالتعاون مع الفنانة النيجيرية Yemi Alade.

حيث كشف محمد رمضان عبر خاصية ستوري لحسابه على إنستجرام، استعداده لطرح كليب الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مصر، والساعة الثانية عشرة صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.



آخر أعمال محمد رمضان



والجدير بالذكر أن، آخر أعمال الفنان محمد رمضان فيلم “ع الزيرو”، وعرض الفيلم في شهر أغسطس الماضي، وضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم نيللي كريم، جومانا مراد، الطفل منذر مهران، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وتدور أحداثه في إطار من الحركة والتشويق، وحاز الفيلم على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

أحداث فيلم ع الزيرو

وتدور أحداث الفيلم حول حمزة الملقب بـ(دراجون)، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدا من الأغنياء من خلال دخوله عالم تجارة الأعضاء البشرية.