شريف منير وسلمى أبو ضيف من كواليس "ليه تعيشها لوحدك" (صورة)

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أحمد جودة - القاهرة - شارك النجم شريف منير متابعيه صورة جديدة له برفقة الفنانة سلمى أبو ضيف من كواليس فيلم “ليه تعيشها لوحدك”، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق منير على الصورة قائلًا: “أنا وسلمى أبو ضيف.. من كواليس فيلم ليه تعيشها لوحدك، إخراج حسام الجوهري".

شريف منير ينتهي من تصوير “ليه تعيشها لوحدك”



وكان قد انتهى منير الأيام الماضية من تصوير جميع مشاهده في الفيلم السينمائي “ليه تعيشها لوحدك” والمقرر طرحه بدور العرضالسينمائي خلال الفترة المقبلة.





أحداث “ليه تعيشها لوحدك”





وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى من خلال قصة إنسانية مليئة بالمشاعر، حيث يجسد شريف منير شخصية طبيب، فيما يجسد خالدالصاوى دور صديقه المصاب بالسرطان، ويعيشان قصة تكشفها الأحداث، ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض السينمائية خلال الفترةالقليلة المقبلة.





أبطال “ليه تعيشها لوحدك”





ويشارك فى بطولة العمل مجموعة كبيرة من الفنانين منهم شريف منير، خالد الصاوي، سلمى أبوضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمننور، الطفل منذر مهرجان وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف أحمد عبد الغزيز، وإخراج حسام الجوهري.





أحدث أعمال شريف منير





يواصل منير حاليا تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل “وبقينا اتنين” وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت، حول زوجين يملكانشركة دعاية وإعلان، وهما شريف ورانيا، ويدخلان في خلافات زوجيةعديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ويستعرض المسلسل حياةالزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه بداخلهما.





أبطال وبقينا اتنين





مسلسل "وبقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزةلبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت،وإنتاج كريم أبو ذكرى ومقرر عرضه الشهر المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.





آخر أعمال شريف منير





ويعد مسلسل إيجار قديم آخر أعمال شريف منير، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، وهو من بطولة محمد الشرنوبي، صلاح عبد الله، حازم سمير،إلهام وجدي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.