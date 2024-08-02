الصدر يوجه رسالة عاجلة إلى الدول العربية والإسلامية

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أحمد جودة - القاهرة - دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، الحكومة العراقية إلى اتخاذ موقف دبلوماسي حازم ضد الدول التي تطبّع مع إسرائيل.

وحثّ الصدر في بيان له نشر على صفحته في منصة "إكس"، الدول العربية والإسلامية على مقاطعة البضائع الإسرائيلية وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

وأكد على ضرورة "العمل على استصدار قرارات صارمة من قبل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للضغط على مجلس الأمن والأمم المتحدة لاتخاذ ما يلزم ضد الإرهاب الصهيوني الغاشم، وخصوصًا بعد الاستهتار الإرهابي الصهيوني في الشرق الأوسط الذي استضعفته.. وإلا فلات حين مندم".

وقال زعيم التيار الصدري: "حسب فهمي إن أي دولة لا تقاطع ولا تغلق السفارة فعلى الحكومة العراقية والبرلمان العراقي اتخاذ اللازم دبلوماسيا ودوليا.. دعما للمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها".