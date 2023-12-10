إلهام شاهين توجه رسالة بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة إلهام شاهين، رسالة خاصة للجمهور بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت إلهام شاهين في تصريحات تليفزيونية:'لازم يبقي لينا رأيي وصوت في اللي بيحصل في بلدنا بقول لكل الناس انزلوا ايا كان صوتكم لمين شاركوا برأيكم دي بلدنا كلنا".

في سياق آخر، حرصت الفنانة إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان على تأدية مناسك العمرة أثناء تواجدهم في المملكة العربية السعودية على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وفي سياق آخر علقت الفنانة إلهام شاهين، على اتفاق الشركة المتحدة على عرض 1000 حلقة دراما باللغة الهندية، قائلة "يارب تكون فاتحة خير للدراما المصرية ونبدأ سنة جديدة على مصر".

وأضافت "إلهام شاهين" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، "اللغة الهندية لغة جميلة وإحنا بنحبها وأنا بحب الأفلام الهندي وبتفرج عليها ومتابعة لها".

واستطردت "هذه الاتفاقية سوف تساهم في نشر عظيم للفن المصري في العالم وهي اتفاقية رائعة وأنا سعيدة بها ونشكر الشركة المتحدة على هذا المجهود العظيم".

ألفريدو

الجدير بالذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين مسلسل "الفريدو" المأخوذ عن رواية 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، وحقق وقت عرضًه نجاحًا هائلًا، والذى عرض على قناة ON، تعد قصة المسلسل مختلفة ومميزة، خصوصًا إنها حكاية إنسانية استطاع مؤلفها سرد بعض النقاط الإنسانية المهمة في حياة البشر وهى التضحية بالذات من أجل العائلة، وتدور أحداث الحكاية في إطار إجتماعي، حول فريد الذي يترك العمل في مهنة الطب ويسافر إلى إيطاليا لفتح مطعم ويعمل كشيف، ويكشف العمل عن علاقته بعمته ثريا، وكيف يترك عمله في إيطاليا ويعود إلى مصر بعد إصابتها بالزهايمر، ليعتني بها".

حكاية "ألفريدو" من إنتاج أحمد عبدالعاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وضم العمل نخبة من ألمع نجوم الفن بجانب إلهام وأبرزهم الفنان أحمد فهمي، ندا موسى، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.