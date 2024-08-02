بشرى في سهرة خاصة من العلمين مع إيمان الحصري على Dmc

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف الإعلامية إيمان الحصري، مساء الأحد المقبل، النجمة بشرى على قناة "‏dmc" ضمن برنامج "حد النجوم"، تأتي هذه السهرة كجزء من فعاليات المهرجان المقام في مدينة العلمين، حيث يستضيف كبار نجوم الفن والرياضة.

كواليس وأسرار مع بشرى

في هذا اللقاء، تكشف بشرى عن العديد من الأسرار والكواليس، بما في ذلك تفاصيل مشاركتها في مهرجان العلمين وانطباعاتها عن التنظيم. كما ستتحدث عن مسيرتها الفنية وتطوراتها الأخيرة.

سهرات "حد النجوم" من مهرجان العلمين

تُبث سهرات "حد النجوم" من قلب مهرجان العلمين الجديدة، المهرجان الذي يحتفي بالنجوم والفن والإبداع، يتم بث هذه السهرات على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بما في ذلك الحياة وcbc وdmc وon والقنوات الرياضية.

دعم التنمية والترويج السياحي

يأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة لدعم جهود الدولة في التنمية العمرانية والسياحية، والترويج لمدينة العلمين الجديدة كوجهة سياحية عالمية.