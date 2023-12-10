نقابة الممثلين تقرر وقف نورا عبد الرحمن لعملها دون تصريح

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 07:33 صباحاً - قرر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بإيقاف عضوية الفنانة نورا عبد الرحمن نظرًا لقيامها بالعمل دون الحصول على تصريح من النقابة.

ويذكر ان قررت النقابة في وقت سابق عدم تصريح الأفراد المذكور أسماؤهم بالعمل، وستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بسبب عملهم دون تصريح، مع التأكيد على اتخاذ الخطوات القانونية إذا لم يلتزموا باللوائح.

ووجه الدكتور أشرف زكي جميع شركات الإنتاج بحظر التعامل معهم لحين تصحيح أوضاعهم.

والممثلون المذكورون هم: عمرو جمال وإنجى كيوان وياسمين داود ونينا المغربي وعمر شرقى راندا عبد السلام وعمرو ممدوح وشيما الشريف وسالى حماد ومروان يونس وفدوى عابد وناردين فرج وأوتاكا وصلاح الدالي ورحمة حسن وإلهام وجدى وأنس مبارك وهالة خالد والممثل الشاب يوسف وهبى وهاجر السراج.

وأصدر نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، قرار رسميًا عدم السماح لطلاب معهد الفنون المسرحية بالمشاركة في أعمال فنية قبل الحصول على تصريح من النقابة، محذرا شركات الإنتاج من التعاقد معهم دون الامتثال لهذا القرار