اميتاب باتشان يبدأ تصوير مشاهد The Intern بداية 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد النجمة ديبيكا بادوكون لبدء تصوير مشاهد فيلمها الجديد The Intern، مع بداية عام 2024 المقبل.

ووفق موقع إنديا توداي، الفيلم الجديد، يشهد مشاركة ديبيكا بادوكون في دور البطولة بجانب النجم الكبير اميتاب باتشان كتعاون جديد فيما بينهم.

وينطلق تصور مشاهد الفيلم بداية من شهر يناير من عام 2024 المقبل، وهو نسخة مستوحاة من فيلم طرح في هوليوود بنفس الاسم.

وكان قد شارك النجم القدير اميتاب باتشان ضمن حملة الاحتفاء بطرح الإعلان الترويجي الرسمي للفيلم الهندي الجديد Kadak Singh.

ووفق موقع انديا توداي، حرص باتشان على الاحتفاء بالفيلم الجديد، الذي يقدم قصة جادة، من القصص التي تسهم في تغيير المفاهيم، ونشر الوعي بين المشاهدين.

والفيلم يضم في بطولته بانكج تريباثي، وهو من اخراج المخرج الهندي القدير Aniruddha Roy.

أحدث أعمال باتشان

وكان قد طرح البوستر الترويجي الرسمي لفيلم الممثل الهندي الشاب تايجر شروف والذي يطرح بعنوان Ganapath، ويشارك في بطولة الفيلم اميتاب باتشان وكريتي سانون.

الفيلم الجديد تقرر يوم 20 أكتوبر المقبل، موعدًا رسميًا لطرحه في صالات العرض السينمائية، وسيكون بعنوان Ganapath - A Hero Is Bor.

وسيشارك في بطولة الفيلم في البطولة النسائية، كريتي سانون، والنجم الكبير اميتاب باتشان، وفي الإخراج جانيش شاتورثي.

أعمال جديدة قادمة

و يشارك الممثل الشاب تايجر شروف في بطولة فيلم جديد يطرح بعنوان Hero No 1، يشهد مشاركته للبطولة اما الممثلة الشابة باشمين روشان.

ووفق موقع إنديا توداي، الفيلم سيكون أحدث عمل سينمائي من بطولة تايجر شروف، ومن المقرر أن يشهد مشاركة الممثلة الشابة سارة علي خان في أحد الأدوار الرئيسية.

الفيلم سيكون ثاني مشروع سينمائي في بوليوود للممثلة الصاعدة باشمينا روشان.