انت الأن تتابع خبر مساري يدخل القفص الذهبي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تزوج الفنان العالمي من أصل لبناني مساري من حبيبته عارضة الأزياء والممثلة المولودة في كندا سحرغوليستاني بعد قصة حب استمرت حوالي 10 سنوات.



وأقيم حفل زفاف ضخم ضم كل من أصدقاء وعائلة العروسين ، حيث ظهرت سحر غوليستاني في حفل زفافها بإطلالات مميزة، الإطلالة الأولى كانت بفستان أبيض طويل مرصع باللولي، مع طرحة طويلة مطرزة بنفس تطريزات الفستان، مع اعتماد تسريحة الشعر الويفي البسيطة .



أما الثانية فكانت بفستان مجسم بسيط من الستان مرصع في الجزء العلوي منه، وبفتحة كبيرة من الخلف ليساعدها على الرقص واستكمال باقي فقرات الحفل، واعتمدت تسريحة الكعكة مع مكياج ناعم ورقيق.



كما ظهر مساري ببدلة أنيقة سوداء اللون، بها أيضًا عدد من المرصعات، وأُقيم حفل الزفاف في لوس أنجلوس بأمريكا، في قاعة مكشوفة، تزينت بالورد والفل الأبيض.



جدير بالذكر أنه جمعت مساري وسحر جولستاني قصة حب رومانسية، دامت لأكثر من 10 سنوات، وكان مساري قد أعلن في شهر فبراير عام 2021، عبر صفحته على موقع "إنستجرام"، عن خطوبته رسميًا من سحر جولستاني، ونشر فيديو رومانسي لهما وهو يفاجئها بطلب يدها للزواج خلال تصويره فيديو كليب لإحدى أغانيه، والتي كانت تشاركه فيه.



حيث علق على هذا الفيديو قائلًا: "بعد قضاء أجمل 9 سنوات معا، قررنا نقل علاقتنا إلى مستوى آخر، وأنا فخور بمشاركة هذه اللحظة معكم جميعًا" .