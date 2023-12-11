انت الأن تتابع خبر ريهانا ترتدي ساعة بـ400 ألف دولار بقدمها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زينت المغنية العالمية ريهانا، كاحلها بساعة تبلغ قيمتها 400 ألف دولار من شركة جاكوب آند كو، وكملتها بإطلالة رياضية خلال مشاركتها سباق الفورمولا 1 .

وارتدت ريهانا زوجًا من الأحذية اللامعة، وسترة بغطاء للرأس بسحاب، وسترة دراجة نارية كبيرة الحجم من Balenciaga.

وبهذا تكون ريهانا ومؤسسة مستحضرات التجميل البالغة من العمر 35 عامًا قد أعلنت عن مكانتها كمليارديرة عن طريق سحب ما يقرب من 155 قطعة ألماس من قطع الزمرد حول كاحلها كما لو كان لا شيء.

بالطبع، هذه ليست أول تجربة لأم لطفلين في عالم تلبيس الألماس المذهل. في وقت سابق من هذا العام، قامت مواطنة بربادوس بالتجول في أنحاء مانهاتن مع باديكير بقيمة مليون دولار، يتميز بحجر على شكل كمثرى يسيل له اللعاب على طرف إصبع قدمها.

في مجموعة فاريل ويليامز الأولى كمدير إبداعي لملابس لويس فويتون الرجالية، اختارت ريهانا أيضًا عرضًا غير تقليدي للساعات من خلال ارتداء ساعة فاخرة بقيمة 600 ألف دولار أمريكي كقلادة .