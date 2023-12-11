انت الأن تتابع خبر ما حقيقة انفصال شيري عادل عن زوجها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اخبارًا تفيد بإنفصال الممثلة المصرية شيري عادل عن زوجها الفنان طارق صبري بعد مرور عام على ارتباطهما.



ونقلت وسائل إعلام محلية عن مقربين من شيري وطارق تأكيد انفصالهما، ولكنهما يتكتمان على الخبر، حتى لا يؤثر ذلك على الأعمال الفنية التي يشاركان فيها.



كما عزا العديد من المتابعين هذه الأخبار إلى قيام الثنائي بحذف صورهما عبر حسابيهما على "إنستغرام"، واكتفى كلاهما بالترويج لأعماله الفنية فقط، فيما التزما الصمت حتى الآن تجاه هذه الأنباء، ولم ينفياها أو يؤكداها.



وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن انفصال النجمين المصريين، ففي بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ردَّ طارق صبري على حذف صوره من حساب "شيري" بالقول إن سبب ذلك كان نتيجة مشكلة في حسابها، معلقًا: "الله يِهدي إللي بيطلع شائعات".



وكانت "شيري" قد صرحت، قبل أشهر قليلة، خلال لقاء تلفزيوني، أن أكثر ما جذبها في طارق صبري هو "الحنية" التي يتمتع بها، ومحبته لمن حوله، إضافة إلى "الطيبة"، أما الصفات السلبية التي تراها به فهي "العصبية، والصوت العالي".



وأوضحت أن الحب أهم ما في الزواج وأساسه، وهي بدورها تستشيره في كل الأمور التي تتعلق بقراراتها الشخصية، بعدما كانت تستشير والدتها.



ووصفت شيري نفسها "بالغيورة والعصبية وطيبة القلب"، لافتة إلى أنها حاولت تغيير صفتها الأخيرة مع مرور الوقت، بسبب ما ينتج عنها من آثار سلبية .