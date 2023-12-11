انت الأن تتابع خبر أول رد من شيري عادل على خبر إنفاصلها عن طارق صبري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول أنباء خلال الفترة الماضية عن انفصال شيري عادل وزوجها الفنان طارق صبري حيث انتشر الخبر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية ولك لم يتم تأكيد أو نفي الخبر من الثنائي رغم تساؤلات الجماهير ومحبيهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تؤكد شيري عادل الانفصال عن زوجها الفنان طارق صبري واكتفت فقط بإخفاء كافة الصور بينهما عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الفترة الماضية وهو ما أكد للجماهير خبر انفصال الثنائي.

ظهور شيري عادل

وكان أول ظهور للفنانة شيري عادل عادل خلال الفترة الماضية بعد تداول انباء إنفاصلها عن زوجها طارق صبري حينما نشرت عدد من الصور والفيديوهات من كواليس تصوير مسلسل الوصفة السحرية الذي تشارك في بطولته وتنشغل في الانتهاء من تصويره حاليا.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل الوصفة السحرية في نهاية العام الجاري عبر شاشات التلفاز حيث ينشغل كل طاقم المسلسل بإعداده وتحضيره إستعدادا لطرحه خلال الفترة المقبلة

مسلسل الوصفة السحرية بطولة شيري عادل

حيث يناقش مسلسل الوصفة السحرية عدد كبير من العوائق والمشكلات التي تواجه المقبلين على الزواج حديثا أو المتزوجين وفي السنوات الأولي من الزواج ويدخلون في مشكلات بسبب التأقلم رفقة بعضهم ومعرفة كافة التفاصيل الطرف الأخر .

ويشارك في مسلسل الوصفة السحرية كلا من شيري وإسلام جمال، وميرهان حسين، وعمر الشناوى، وبسمة داود، ولقاء سويدان، والعمل مكون من 45 حلقة سيتم عرضه عبر إحدي القنوات خلال الفترة المقبلة والعمل من تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.