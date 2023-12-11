انت الأن تتابع خبر مي كساب في لوك جديد.. ظهور مثير للجدل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فقدت الفنانة مي كساب الكثير من وزنها الفترة الأخيرة، خاصة بعد أن كان زاد وزنها بشكل مبالغ فيه السنوات الأخيرة وانجابها لطفلها الأخير نوح من مطرب المهرجانات أوكا، حيث أن لديهما 3 أطفال بنتين وولد،

مي كساب تفقد وزنها

شاركت مي كساب جمهورها، صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصير انستجرام، وظهرت في الصورة الجديدة وبدا عليها أنها خسرت الكثير من الوزن بشكل كبير، حتى أن أحد متابعيها علق لها على صورتها قائلا: “متخسيش تاني كفاية كده”.

إطلالة مي كساب الأخيرة

وظهرت مي في الصورة مرتدية فستان أسود بدون أكمام وطويل بدون أن نقوش ولها ذيل طويل من اللون الفوشيا، تاركة شعرها منسدلا على ظهرها، ويبدو أنها كانت في إحدى المناسبات.

آخر أعمال مي كساب

وآخر عمل فني أطلت به مي على جمهورها كان مسلسل جعفر العمدة في موسم رمضان 2023، الذي حقق نجاحا واسعا وتصدر أعلى نسبة مشاهدة خلال الموسم الرمضاني وحصد الكثير من الجوائز، ويعد مسلسل جعفر العمدة هو أخر مسلسل ظهرت فيه مي بوزن زائد لتبدأ بعده رحلة فقدان الوزن.