على طريقتها الخاصة.. مها أحمد تحتفل بعيد ميلاد مجدي كامل

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الفنانه مها أحمد، بعيد ميلاد زوجها الفنان مجدي كامل، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.

وشاركت مها فيديو يجمع صورهما، وعلقت عليه قائلة: “كل سنه وانت طيب يا اغلى الناس كل سنه وانت احن واغلى واعز كل سنه وانت الاخوالاب والزوج والسند والضهر كل سنه وانت زى ما انت المحترم اللى دايما متشرفين بيك وساندين عليك ربنا يخليك ويحميك ويحققلك كل أمانيك يا نجم النجوم يا اطيب خلق الله”.





من هو مجدي كامل؟

هو فنان مصري من مواليد يوم 18 ديسمبر عام 1970، مشواره الفني قبل تخرجه من معهد الفنون، من خلال عرض مسرحي ضم عدد منأصدقائه في الدفعة، وهم: محمد سعد، وأحمد السقا، كما استعان به المخرج الكبير عاطف الطيب، ليشارك بدور صغير في فيلم دماء على الأسفلت، عام 1992.





وتخرج مجدي كامل من المعهد بتقدير جيد جدًا، ليصبح معيدًا به، وبجانب منصبه في المعهد إلا أنه شارك في عدة أفلام ومسلسلات ناجحة،من أبرزها فتاة من إسرائيل ومرسيدس واختفاء جعفر المصري، وحبك نار والتجربة الدنماركية.





أعمال مجدي كامل القادمة





ويستعد كامل لتصوير فيلم جديد مع زوجته مها، ويدور الفيلم في إطار كوميدي، ويتم تصويره في الفترة المقبلة ما بين الإمارات ومصر،حيث أنه من إنتاج مصري إماراتي، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن كافة النجوم المشاركين في العمل.





والعمل من قصة الفنان مجدى كامل، تأليف محمود مرزبان، ومن إخراج محمد المدني، من إنتاج محمد على عبدالعزيز مرزبان، وجاريالتعاقد مع باقي أبطال العمل، الذين سوف يتم الكشف اسمائهم في الأيام المقبلة.





آخر أعمال مجدي كامل

ويعد مسلسل دنيا تانية، آخر أعمال مجدي كامل، وهو بطولة الفنانة ليلى علوي، وعدد من الفنانين، أبرزهم مي سليم، فراسسعيد، وفاء صادق، أشرف زكي، سمر جابر، ولاء الشريف، شريف عمر، نورهان، ليلى عز العرب، عمر أبو النجا، وآخرين، ومن إخراج أحمدعبد العال.

قصة مسلسل دنيا تانية



ينتمي العمل لنوعية المسلسلات الدرامية التشويقية، حول دنيا مديرة المدرسة، التي تتعرض لصدمة كبيرة بعد غرق ابنها، وفقدان ابنهاالثاني للنطق بسبب تلك الحادثة، ثم تكتشف خيانة زوجها لها مع شقيقتها.