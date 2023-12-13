نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي سبب إيقاف تصوير مسلسل "تيتا زوزو" لـ إسعاد يونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر القائمون علي مسلسل "تيتا زوزو" لإسعاد يونس، وقف التصوير لحين الانتهاء من موسم دراما رمضان المقبل 2024، بعد التصوير الأول من المسلسل، وذلك بسبب ارتباط أبطال العمل بتصوير أعمالهم الرمضانية، ومن المتوقع عرضه في موسم الأوف سيزون.

مسلسل تيتا زوزو

مسلسل "تيتا زوزو" يتألف من 30 حلقة، ويضم في طاقمه النجمين مصطفى غريب وإيناس كامل، بالإضافة إلى مجموعة من الممثلين من بينهم محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، إلى جانب عدد من الأطفال. يأتي هذا العمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت.

أحمد مكي وإسعاد يونس

ومن ناحية أخري، يعود الفنان أحمد مكي للسينما بالتعاون مع الفنانة إسعاد يونس والتي تتولى شركتها انتاج فيلمه الجديد والذي يعد عودة للثنائي بعد عشر سنوات من غياب أحمد مكي عن السينما وإسعاد يونس عن الإنتاج.

وجاء بيان الشركة كالآتي: "تعلن شراكة الإنتاج السينمائي بين الشركة العربية للسينما وموفي ستوديوز عن إطلاق فيلم عصابة عظيمة بطولة إسعاد يونس "صاحبة السعادة" إلى شاشات السينما في عام 2024.

الشركة العربية للسينما، الشركة الرائدة في مجال الإنتاج والتوزيع السينمائى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وموفي ستوديوز، الذراع الإنتاجي لسلسلة السينما السعودية العملاقة موفي سينما، يعلنان عن إطلاق فيلم “عصابة عظيمة” بطولة إسعاد يونس في يناير 2024.

تعود إسعاد يونس إلى شاشة السينما بعد سنوات طويلة من الغياب، بفيلم جديد مليء بالكوميديا ​​والأكشن بعنوان “عصابة عظيمة”، من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج المخرج القدير وائل إحسان