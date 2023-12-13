تفاصيل شخصية مي كساب في فيلم "ذعر"

القاهرة - محمد ابراهيم - انضمت النجمة مي كساب مؤخرًا إلى قائمة أبطال فيلم “ذعر”، تأليف هشام يحيى وإخراج شادي علي.



تفاصيل شخصية مي في الفيلم





وتجسد مي خلال احداث الفيلم شخصية مطربة تعمل في ملهى ليلي وتتجه إلى التمثيل.





تفاصيل فيلم ذعر

فيلم "ذعر" تأليف هشام يحيى وإخراج شادي علي وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي حول كاتب سينمائي يسعى لتحقيق حلمه بخروج أول فيلم له إلى النور فيواجه العديد من المواقف الكوميدية الطريفة، وسوف يتم تصوير المشاهد الداخلية للفيلم بمنطقة الهرم على أنيتم تصوير المشاهد الخارجية في عدد من شوارع القاهرة.



يذكر أن فيلم "ذعر" هو التعاون الثالث على التوالي بين المنتج أشرف كمال والفنان أحمد فتحي بعد فيلمي "سقراط ونبيلة" و"5 محي الدين أبو العز".





اخر اعمال مي كساب

يعتبر جعفر العمدة اخر اعمال مي كساب والعمل من بطولة محمد رمضان، وهالة صدقي، ومي كساب، ومنة فضالي، وزينه، وأحمد عبدالله،ومنذر ريحانه، وجوري بكر، وأحمد فهيم، وطارق النهري، وأحمد داش، وسلوى خطاب، وعصام السقا د، ومجدي بدر، وفريدة سيف النصر،وإيمان العاصي، وإخراج وتألف محمد سامي.



تفاصيل فيلم هارلي



ويعتبر فيلم هارلي اخر اعمالها وتدور أحداث الفيلم حول "هارلي"، مهندس الميكانيكا الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكائه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة

الفيلم بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، حسني شتا وإسماعيل فرغي ومن إخراج محمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك وإنتاج «رويال صن» سامر المحضر.