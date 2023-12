نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقرر العمل على جزء 11 من سلسلة الرعب Saw في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقرر رسميًا العمل على جزء جديد من سلسلة أفلام Saw، يطرح بعنوان Saw XI، بموعد عرض مرتقب في دور العرض السينمائية خلال عام 2024 المقبل.

ووفق ما ذكر موقع "ديد لاين"، الفيلم كان قد طرح منه جزء جديد خلال عام 2023 الجاري، وشهد مستوى آخر من الدموية في ابتكار الافخاخ.

الفيلم الأخير من saw شهد عودة شخصية العقل المدبر لمكائد الضحايا الدموية جون كارمر، الذي يجسده الممثل توبين بيل، في فصل لم يتم سرده ضمن أحداث السلسلة من المفترض أن تكون أحداثه بين الجزء الأول والثاني من حيث الفترة الزمنية، وطرح الفيلم للعرض في صالات العرض السينمائية حول العام في 29 سبتمبر الماضي.

جديد أفلام الرعب في هوليوود

وأعلنت الشركة المنتجة لفيلم الرعب الناجح smile عن نيتها لطرح جزء ثاني جديد من الفيلم، على أن يطرح بحلول عام 2024 المقبل في صالات العرض.

ووفق موقع "ديد لاين"، كشفت الشركة عن موعد طرح الفيلم رسميًا، بحلول يوم 18 من شهر أكتوبر من عام 2024 المقبل، في جزء ثاني تستكمل به قصة الرعب.

وشهدت صناعة السينما في هوليوود خلال عام 2023 الجاري، مجموعة مميزة من الاعمال السينمائي الرعب، والتي أثرت صناعة هذا النوع من الأعمال خلال العام.

وفيما يلي، تشكيلة لأبرز أفلام الرعب التي طرحت هذا العام، وفق تقييما الخبراء بعدد من المواقع البارزة المتخصصة.

Saw X

أحد أبرز أفلام الرعب الأجنبية في 2023، يأتي "Saw X" كتكملة لأحداث الأفلام السابقة "Saw I" و "Saw II".

وتقوم القصة برحلة جون كرامر، الملقب بـ "الجيسو كيلر"، الذي يسافر إلى المكسيك لإجراء عملية جراحية خطيرة لعلاج مرض السرطان.

و يتبين له أنه قد تم خداعه من قبل مجموعة من المحتالين، ومن هنا تنطلق سلسلة من الأحداث المثيرة. الفيلم من بطولة توبين بيل، شوني سميث، بيل هاموند، وتوم فيلتون.

و حاز الفيلم على نسبة 60٪ على Rotten Tomatoes و55 من 100 على Metacritic.

M3GAN

يعتبر "M3GAN" واحدًا من أكثر أفلام الرعب رعبًا في 2023، حيث تروي القصة قصة جيما، مهندسة روبوتات، التي تصمم دمية آلية تسمى "ميغان" لتكون رفيقة للأطفال.

و يأتي التحول المفاجئ في تصرفات "ميغان" بشكل غير متوقع، مما يشكل تهديدًا لحياة الطفلة كادي. بطولة أليسون ويليامز وصوت جينا دافيس وفيوليت ماكجرو.