نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان "الكل فجأة نسيني" لـ عصام صاصا يحافظ على صدارة التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مهرجان "الكل فجأة نسيني" تريند موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” كأكثر الأعمال استماعًا وبحثًا، بعدما طرحه مطرب المهرجانات الشعبية عصام صاصا، عبر قناته الرسمية، كلمات عبده روقة، وتوزيع كيمو الديب، كالعادة حصد المهرجان على نسبة مشاهدة عالية من وقت طرحه.

تفاصيل مهرجان "الكل فجأة نسيني"

واحتل صاصا المرتبة الأولى ضمن قائمة تريندات يوتيوب ليقترب من تحقيق 400 ألف مشاهدة خلال 24ساعة، المهرجان غناء عصام صاصا، كلمات عبده روقة، وتوزيع كيمو الديب، وروج صاصا للمهرجان عبر خاصية القصة القصيرة لحسابه الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، حيث نشر صورة البوستر الرسمي للأغنية، وعلق عليها بكلمة قريبًا، ولم يكشف عن أي تفاصيل لها.



أحدث أعمال عصام صاصا

وفي سياق آخر، طرح مطرب المهرجانات الشعبية عصام صاصا، مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية، بعنوان “الجراح بالكوم في قلبي، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب”، وهي من كلمات عبده روقة موسيقى وتوزيع كيمو الديب.

نبذة عن عصام صاصا



يعد عصام صاصا، واحد من أشهر مطربي المهرجانات، وحقق نجاحًا كبيرًا واستطاع خلال السنوات الماضية حشد عدد كبير الجمهور وعشاق فن المهرجانات، كما اشاد بموهبته نقيب المهن الموسيقية السابق هاني شاكر، في احدى اللقاءات التلفزيونية، قائلا “عصام على فكره بيعرف يغني وصوته حلو”.

آخر أعمال عصام صاصا

ويذكر أن طرح مؤخرًا الفنان عصام صاصا أغنية اللي راح ريح وارتاح، والأغنية من كلمات عبده روقة، وتوزيع كيمو الديب، كما صُناع أغنية " سيبك من اللي خلع" هم الملحن عزيز الشافعي ومؤلف الأغنية مصطفى الجن ومطربان الأغنية محمود الليثي وعصام صاصا.



‏كلمات أغنية اللي راح ريح وارتاح

لوحدي ومحدش جنبي

الحب كان غلطي ودنبي

أنا مش هعاتب ولا هسأل

هشيلكو خالص من قلبي

ملقيتش صاحب جنبيا

ملقيتش حد حاسس بيا

هحب نفسي احسن حاجه

وبلاها خالص صُحبيه

راح اللي راح ريّح وارتاح

الجرح فرض الغدر متاح

بحر الخيانه ملهوش مرسى

وباب السعاده ملهوش مفتاح

الشده درس وبتعلم

ساكت ومش عايز اتكلم

بموت وبضحك قدامكو

ومش بخاف ولا بستسلم

الحويطات جاهزين يا خصوم

عندنا آلي ودخيرة مش شوم

الوحش حسن العمده الكينج

وحسين العمده ديب الهجوم

زعلان يا دنيا ومتضايق

تعبان بجد ومش فايق

الحظ على حظي معاند

وبجد مخنوق مش رايق

تايه وغايب متورط

دلوقتي كله بيتجبرت

يا ويله مني اللي اتكبر

انا عمري ما في حقي هفرط

الانحراف دلوقتي قانون

ولو عاقل هقلب مجنون

مبقاش في حد يقدر حد

واحد يصون بيخون مليون

آه من السنين لما تغلس

والمليونير لما يفلس

والحلوه هتبان وحشتها

والواطي والقله يهلس

من امتى حد بيسمعلي

انا مين بيزعل على زعلي

صحابي قلبت اخصامي

وحبيبتي حالفه ما ترجعلي

حياتي بايظه ملخبطه

دي معايا مش متظبطه

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