نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان "اللي راح ريح وارتاح" لمؤدي المهرجانات عصام صاصا تريند يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر ‏مهرجان "اللي راح ريح وارتاح" لمؤدي المهرجانات عصام صاصا تريند موقع الفيديوهات يوتيوب، والذي احتل المركز الخامس في قائمة المحتوى الرائج على يوتيوب، والمهرجان من كلمات عبده روقة، وتوزيع كيمو الديب، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا بعد طرحها بيوم واحد لتحتل المركز الثالث في قائمة الأعلى مشاهده في يوتيوب، وتتخطى حاجز الـ 350 ألف مشاهدة.

أحدث أعمال عصام صاصا

ومن ناحية اخري، تصدر مهرجان "الكل فجأة نسيني" تريند موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” كأكثر الأعمال استماعًا وبحثًا، بعدما طرحه مطرب المهرجانات الشعبية عصام صاصا، عبر قناته الرسمية، كلمات عبده روقة، وتوزيع كيمو الديب، كالعادة حصد المهرجان على نسبة مشاهدة عالية من وقت طرحه، كما طرح مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية، بعنوان “الجراح بالكوم في قلبي، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب”، وهي من كلمات عبده روقة موسيقى وتوزيع كيمو الديب.

كلمات مهرجان "الكل فجأة نسيني"



طيب وهقلب قاسي

فاكر وهعمل ناسي

محدش بينفع حد بجد

هقتل خلاص احساسي

مين فيكو حاسس بيا

وفضيقتي كان جنبيا

دمّرتو قلبي والذنب ذنبي

همشي وبلاها صحبية

من غير سلام هبعد وهفارق

غيابكو بالنسبالي مش فارق

دانا كل يوم بفارق واتفارق

واتعودت خلاص عالبعد

مش مستاهله اني اشغل بالي

حكايتكو خلصت بالنسبالي

ومش شايفكو وعادي لا أبالي

مع بعض احسن لينا على بعض

الكل فجأه نسيني

والوحده بتقسيني

وأقرب ما ليا بيجرحو فيا

بقا كله كيفه يرازيني

مش هدي حد أمان

مش هبقى زي زمان

أصل التقدير خسّرني كتير

كان هيدخلني لومان

ملقيتش مرسى وانا ارسى عليه

وانا مش هعاتب اعاتب ليه

كله هيجي حجري برجليه

وساعتها هعمل عليكو النمره

ياللي انتدبتو حالف ما هسيبكو

نصيبكو لو كان فين هيصيبكو

علشن غلطتو اكيد هحاسبكو

وهوريكو العين الحمرا

أنا اللي مني سابوني

وانا قولت بيحبوني

خصّمت حاربت الكل عشانهم

وفي الأخر حاربوني



آخر أعمال عصام صاصا



ويذكر أن اخر اعمال الفنان عصام صاصا، هو مهرجان “يا قلبي لا محبتكش.. لماذا قلبي نبضه قل”، وذلك عبر قناة الرسمية الموزع الموسيقي كيمو الديب الذي شاركه في الغناء، والأغنية من غناء عصام صاصا وكيمو الديب، كلمات أحمد حمتو، توزيع كيمو الديب.