نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغنية أنا لسه بفتكرك لـ حودة بندق تقترب من 250 ألف مشاهدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر المطرب الشعبي حودة بندق تريند موقع الفيديوهات يوتيوب وذلك بأحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان أنا لسه بفتكرك واتقرب عدد مشاهداتها من 250 ألف مشاهدة على قناته الرسمية على يوتيوب واحتل بها المركز الرابع لتريند موقع يوتيوب.

والأغنية من كلمات وألحان محمود سوستا، توزيع وميكس وماسترينج أحمد الخضري، عزف منفرد ربيع جمال DOP، وإخراج أحمد حجاج.

كلمات أغنية لسه بفتكرك

ومن كلمات الأغنية: رضيت بالهم بس الهم مش راضي بيا

ايامي مش بتعدي اوجاعي هي هي

مبقتش عارف دا ذنب ولا انا مدعي عليا

عايش ف فيلم ودوري فيه ابقا الضحيه

….

خيال مائته تملي اصحابي نسياني

مليش صحاب انا كل اصحابي كرهاني

بقيت بفضفض ف المرايا اكمني وحداني

بشوف واحد ف مرايتي واقف يبكي علشاني

…

يارب عيني انا جبت اخري مش قادر اتحمل

تعبان يارب مبقاش في صبر بالعافيه انا مكمل

عجزت بدري من صغر سني شقيان ومتبهدل

مع نفسي بحكي منا لما بشكي بيقولو بيمثل

…

احساسي اني هموت صغير مش سايبني

انا شامم ريحه الموت نحوا بيراقبني

خوفي من الموت علي فجأه دا اللي يا ناس راعبني

مبقتش انام تفكيري ف اللي انا فيه تاعبني

…

بقيت غريب بين ناس كان المفروض مليش غيرهم

مليش مكان وسط اللي مفروض ان انا منهم

فجأه اتنسيت من ناس قضيت حياتي وانا بينهم

ايوه اتغبيت علشان وفيت وياريت ما حبيتهم

…

باب الصحاب قفلتو ورميت مفتاحو

وبعدت عنهم يارب بس ف بعدي يرتاحو

وان كان عليا انا مش حزين عشان خلاص راحو

وازعل ليه بس وعلي مين دول هم وانزاحو

…

انا لسه بفتكرك وبفتكر اللي بينا

وقلبي رافض يقبل اننا اتفارقنا

اختارتي غيري ف ثانيه ونسيتي حياتنا

كل اما يسأل قلبي عنك اقول باعتنا

…

وحشاني ليه وازاي يقلبي بقيت تحنلها

انساها بس بلاش يا قلبي تنسا عمايلها

بقا هي ديا اللي احنا عيشنا حياتنا نوفلها

يوم لما تيجي الضربه متجيش الا بقا منها

…

شكرا بجد لاي حد خلاني اتألم

من مالي شوفتو م الناس فهمت وبقيت يابا اتعلم

خلو العتاب لاهل العتاب وبلاش بقا اتكلم

ومسيرنا يجمع بينا حساب وعليكو هتضلم