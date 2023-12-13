نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد طرح "الإسكندراني" بطولة أحمد العوضي في السينما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد صناع فيلم “الإسكندراني” موعدا مبدئيا لطرح الفيلم في دور العرض السينمائية، ضمن موسم رأس السنة المقبل، ليكون أول عرض له يوم 3 يناير 2024.

انتهاء صناع فيلم الإسكندراني من التصوير

واحتفل صناع فيلم الإسكندراني بالإنتهاء من تصوير مشاهده، وفي كواليس تصوير آخر يوم للفيلم، كان هناك مظاهرات في ميلانو لدعم القضية الفلسطينية، وقام المخرج خالد يوسف بالمشاركة فيها، أمسك بالمكيروفون وبدأ يهتف ويطلب من المتظاهرين ذكر اسم غزة وتحدث معهم عن القضية، وظل واقفا لأكثر من 5 ساعات وممسكا بالعلم الفلسطيني.

أبطال فيلم "الإسكندراني"



ويعود خالد يوسف للسينما بفيلم "الإسكندراني" بعد غياب، ويقدم من خلاله رواية للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاحعبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمدعفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.

قصة فيلم “الإسكندراني”

تتلخص في شخصية الإسكندراني الذي يتعرض للعديد من الأزمات ويحتدم الخلاف بينه وبين والده وابنه وتتسارع الأحداث، ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة" وتستمر الأحداث بتفاصيل مليئة بالأكشن، واستخدم خالد يوسف لوكيشن مدينة الإسكندرية داخل المدينة، لتظهر وكأنها أحد شوارع ومحلات المدينة الساحلية، وقام بتغيير شكلها بشكل يتماشى مع الأجواء الشتوية في المدينة، حيث من المرجح أن يكون العمل ضمن الأفلام المعروضة خلال موسم الشتاء وتحديدًا إجازة منتصف العام الدراسي.



أحدث أعمال العوضي

ومن ناحية اخري، يشارك أحمد العوضي في مسلسل "حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، هدى المفتى، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في اطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

آخر أعمال الفنان أحمد العوضي

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد العوضي هو مسلسل" ضرب نار"، وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصري، إيمان السيد، أحمد بدير، سهير المرشدي، انتصار، ضياء عبدالخالق، أحمد عبدالله محمود، هدى الإتربي، أحمد الرافعي، أحمد غزي، تامر مجدي، وآيسل رمزي، وغيرهم والعمل من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

