نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعما للقضية الفلسطينية.. "هنا غزة" أغنية جديدة لـ نورهان دوريش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت المطربة نورهان دوريش، أغنية جديدة تحمل اسم "هنا غزة" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

هنا غزة

وتدعم الأغنية أهالي غزة والشعب الفلسطيني الشقيق تجاه العدو الصهيوني وما يرتكبوه من مجازر غير إنسانية.

أغنية "هنا غزة "من كلمات الشاعر شريف درويش، وألحان إسلام ممدوح، وتوزيع أحمد نبيل، وإنتاج "sms".

كلمات أغنية هنا غزة

وتقول بعض كلمات الأغنية: "هنا غزة، كرامة عزة.. أبطال في وش العدو صامدة، أهون تموت.. ولا تنحني قدام جبان، تضحياتها، علامة فارقة، يدمها بتكتب صمودها، واما تموت يوم تلاقي في الموت حياة.. رغم الدمار، رغم الحصار، رغم المجازر والرصاص، احنا الحياة وإنتوا الفناء، وعد الإله آخر الزمان".