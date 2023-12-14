برادلي كوبر يفاجئ الحاضرين للعرض الخاص لفيلمه الجديد باصطحابه لابنته

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أحمد جودة - القاهرة - فاجأ النجم برادلي كوبر الحاضرين في العرض الخاص لفيلمه الجديد مايستور باصطحابه لابنته للعرض الخاص، التي انجبها من حبيبته السابقة عارضة الأزياء العالمية إيرينا شايك.

وتستمر الحملة الترويجية للفيلم الجديد "مايسترو"، حيث سبق واحتفل النجم برادلي كوبر بالعرض الخاص لفيلمه الجديد Maestro بمشاركة نجمة الفيلم كاري جلين في احتفالية خاصة بمدينة لندن.

ونقلت ديلي ميل لقطات من العرض الخاص للفيلم الذي يقتبس من أحداث حقيقية ويجسد به كوبر شخصية المايسترو ليوناردو برينستن.

عودة لـ The Hangover

يأتي ذلك بعد أن أكد النجم برادلي كوبر إنه على استعداد للمشاركة في بطولة جزء رابع جديد من سلسلة أفلام The Hangover 4.

ووفق ديد لاين، جاءت تصريحات برادلي كوبر، على هامش الترويج لفيلمه الجديد الذي يطرح بعنوان المايسترو، الذي يجسد به شخصية واقعية لمايسترو وقائد أوركسترا.

وفيلم The Hangover 4، كان من بطولة إيد هيلمس، وزاك جالفيناكيس، وهيثير جراهام وجاست بارث وكين جيونج.

وكان قد طرح الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم Maestro، أحدث الأعمال الدرامية للنجم الكبير برادلي كوبر، والذي تستوحى أحداثه من قصة حقيقية.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، الإعلان الترويجي للفيلم الذي يجسد به برادلي كوبر شخصية المايسترو الموسيقي الشهير Leonard Bernstein.

جديد أخبار "كوبر"

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد الثنائي برادلي كوبر وجيجي حديد ما تردد من شائعات حول ارتباطهما رسميًا، ودخولهما في علاقة رومانسية جديدة تضاف لثنائيات هوليوود البارزة.

ونقلت ديلي ميل، لقطات للثنائي، خلال تجولهما معا في شوارع مدينة نيويورك، في أول ظهور لهما معًا، يؤكدان من خلاله شائعات الارتباط رسميا.