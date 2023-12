نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاريسون فورد أبرز الغائبين عن ترشيحات الجولدن جلوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد الإعلان عن ترشيحات جوائز الجولدن جلوب لعام 2024، سلطت وسائل الاعلام العالمية الضوء على أبرز الغائبين عن رشيحات الجولدن جلوب هذا العام.

ووفق موقع "ديد لاين"، تغيب عن الترشيحات النجم الكبير هاريسون فورد، رغم أدائه المميز في مسلسل 1893 المشتق من عالم مسلسلات يلو ستون.

وجاءت الترشيحات حسب مصادر متعددة، للمرشحين لجوائز التليفزيون والسينما كما يلي:

أولا ترشيحات جوائز السينما

أفضل فيلم سينمائي – موسيقي أو كوميدي

“Barbie”

“Poor Things”

“American Fiction”

“The Holdovers”

“May December”

“Air”

أفضل فيلم سينمائي – لغة أجنبية

“Anatomy of a Fall”

“Io Capitano”

“Past Lives”

“Society of the Snow”

“The Zone of Interest”

أفضل فيلم سينمائي – دراما

“Oppenheimer”

“Killers of the Flower Moon”

“Maestro”

“Past Lives”

“The Zone of Interest”

“Anatomy of a Fall”

أفضل سيناريو – فيلم سينمائي

“Barbie”

“Poor Things”

“Oppenheimer”

“Killers of the Flower Moon”

“Past Lives”

“Anatomy of a Fall”

أفضل أغنية أصلية – فيلم سينمائي

“Addicted to Romance،” Bruce Springsteen، “She Came to Me”

“Dance the Night،” Caroline Ailin، Dua Lipa، Mark Ronson and Andrew Wyatt، “Barbie”

“I’m Just Ken،” Mark Ronson and Andrew Wyatt، “Barbie”

“Peaches،” Jack Black، Aaron Horvath، Michael Jelenic، Eric Osmond and John Spiker “The Super Mario Bros. Move”

“Road to Freedom،” Lenny Kravitz، “Rustin”

“What Was I Made For?” Billie Eilish & Finneas، “Barbie”

أفضل ممثل في دور مساعد في أي فيلم سينمائي

ويليم دافو، " Poor Things "

روبرت دي نيرو، " Killers of the Flower Moon "

روبرت داوني جونيور "Oppenheimer"

ريان جوسلينج "Barbie"

تشارلز ميلتون، " May December "

مارك روفالو، " Poor Things "

أفضل ممثلة في دور مساعد في أي فيلم سينمائي

إيميلي بلانت عن "Oppenheimer"

دانييل بروكس عن فيلم " The Color Purple "

جودي فوستر عن فيلم "Nyad"

جوليان مور، " May December "

روزاموند بايك، "Saltburn"

دافين جوي راندولف، "The Holdovers"

أفضل ممثل في فيلم سينمائي – موسيقي أو كوميدي

نيكولاس كيج " Dream Scenario "

تيموثي شالاميت " Wonka "

مات ديمون " Air "

بول جياماتي، " The Holdovers "

خواكين فينيكس "Beau Is Afraid"

جيفري رايت، " American Fiction"

أفضل فيلم "أنيميشن" رسوم متحركة

“The Boy and the Heron”

“Elemental”

“Spider-Man: Across the Spider-Verse”

“Suzume”

“The Super Mario Bros. Movie”

“Wish”

أفضل ممثل في فيلم سينمائي – دراما

برادلي كوبر " Maestro "

ليوناردو دي كابريو " Killers of the Flower Moon "

كولمان دومينجو " Rustin "

باري كيوجان " Saltburn "

سيليان ميرفي، " Oppenheimer "

أندرو سكوت، " All of Us Strangers "

أفضل ممثلة في فيلم سينمائي – دراما

ليلي جلادستون، " Killers of the Flower Moon "

كاري موليجان، "Maestro"

ساندرا هولر، " Anatomy of a Fall "

أنيت بينينج عن فيلم "Nyad"

جريتا لي، "Past Lives"

كايلي سبايني "Priscilla"

أفضل ممثلة في فيلم سينمائي – موسيقي أو كوميدي

فانتازيا بارينو، " The Color Purple "

جينيفر لورانس عن فيلم " No Hard Feelings "

ناتالي بورتمان عن فيلم " May December "

مارجوت روبي "Barbie"

إيما ستون عن فيلم " Poor Things "

أفضل مخرج – فيلم سينمائي

برادلي كوبر "Maestro"

جريتا جيرويج، "Barbie"

يورجوس لانثيموس، " Poor Things "

كريستوفر نولان "Oppenheimer"

مارتن سكورسيزي " Killers of the Flower Moon "

سيلين سونج "Past Lives"

أفضل موسيقى تصويرية

جيرسكين فيندريكس، " Poor Things "

لودفيج جورانسون، "Oppenheimer"

ميكا ليفي، " The Zone of Interest "

دانيال بيمبرتون، " Spider-Man: Across the Spider-Verse "

روبي روبرتسون، " Killers of the Flower Moon "

“The Boy and the Heron”

أفضل فيلم حقق إنجاز السينمائي في شباك التذاكر

“Barbie”

“Guardians of the Galaxy Vol. 3”

“John Wick: Chapter 4”

“Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One”

“Oppenheimer”

“Spider-Man: Across the Spider-Verse”

“The Super Mario Bros. Movie”

“Taylor Swift: The Eras Tour”

ثانيًا ترشيحات جوائز التليفزيون

أفضل أداء لممثل في مسلسل تلفزيوني – موسيقي أو كوميدي

بيل هادر "Barry "

ستيف مارتن، "Only Murders in the Building"

جيسون سيجل عن فيلم "Shrinking"

مارتن شورت، "Only Murders in the Building"

جيسون سوديكيس، " Ted Lasso "

جيريمي ألين وايت "The Bear"

أفضل أداء لممثل في مسلسل تلفزيوني – درامي

بيدرو باسكال، "The Last of Us"

كيران كولكين عن فيلم "Succession"

جيريمي سترونج عن "Succession"

بريان كوكس، "Succession"

جاري أولدمان، "Slow Horses"

دومينيك ويست، "The Crown"

أفضل أداء لممثلة في مسلسل تلفزيوني – موسيقي أو كوميدي

راشيل بروسناهان، "The Marvelous Mrs. Maisel"

كوينتا برونسون، "Abbott Elementary"

إيل فانينج، "The Great"

سيلينا جوميز عن "Only Murders in the Building"

ناتاشا ليون، "Poker Face"

آيو إديبيري، "The Bear"

أفضل أداء لممثلة في مسلسل تليفزيوني – درامي

هيلين ميرين "1923"

بيلا رامزي " The Last of Us "

كيري راسل، " The Diplomat "

سارة سنوك عن " Succession "

إيميلدا ستونتون " The Crown "

إيما ستون " The Curse"

أفضل أداء لممثلة في مسلسل محدود أو فيلم سينمائي مخصص للتلفزيون

رايلي كيو، "Daisy Jones & the Six"

بري لارسون، "Lessons in Chemistry"

إليزابيث أولسن، "Love and Death"

جونو تيمبل " Fargo "

راشيل وايز، "Dead Ringers"

ألى وونج، " Beef "

أفضل أداء لممثل في مسلسل محدود أو فيلم سينمائي مخصص للتلفزيون

مات بومر، "Fellow Travelers"

سام كلافلين، "Daisy Jones & the Six"

جون هام، "Fargo"

وودي هارلسون، "White House Plumbers"

ديفيد أويلوو، "Lawmen: Bass Reeves"

ستيفن يون، "Beef"

أفضل مسلسل درامي تلفزيوني

“1923”

“The Crown”

“The Diplomat”

“The Last of Us”

“The Morning Show”

“Succession”

أفضل أداء لممثل في دور داعم في مسلسل تلفزيوني كوميدي أو درامي موسيقي

ماثيو ماكفادين، " Succession "

جيمس مارسدن، " Jury Duty"

آلان روك، " Succession "

ألكسندر سكارسجارد " Succession "

بيلي كرودوب، " The Morning Show"

أفضل مسلسل تليفزيوني محدود أو سلسلة مختارات أو فيلم سينمائي مخصص للتلفزيون

“Beef”

“Lessons in Chemistry”

“Daisy Jones & the Six”

“All the Light We Cannot See”

“Fellow Travelers”

“Fargo”

أفضل أداء لممثل في دور داعم – تلفزيون

بيلي كرودوب، " The Morning Show "

ماثيو ماكفادين، "Succession "

جيمس مارسدن، " Jury Duty "

إيبون موس-باشراش، "The Bear"

آلان روك، "Succession "

ألكسندر سكارسجارد "Succession "

أفضل أداء لممثلة في دور داعم – تلفزيون

إليزابيث ديبيكي عن فيلم "The Crown"

آبي إليوت، "The Bear"

كريستينا ريتشي، " Yellowjackets "

جي سميث كاميرون، "Succession "

ميريل ستريب " Only Murders in the Building "

هانا وادينجهام عن "Ted Lasso"

أفضل مسلسل تلفزيوني – موسيقي أو كوميدي

“The Bear”

“Ted Lasso”

“Abbott Elementary”

“Jury Duty”

“Only Murders in the Building”

“Barry”

أفضل أداء لممثلة في دور داعم في مسلسل أو مسلسل محدود أو فيلم سينمائي مخصص للتلفزيون

هارييت سلون، " Lessons in Chemistry "

باتي ياسوتاكي، " Beef "

سوكي ووترهاوس، " Daisy Jones & the Six "

كلوي بيلي، "Swarm"

أليسون ويليامز، " Fellow Travelers "

كارلا جوجينو، " Fall of the House of Usher"

أفضل أداء في برامج الكوميديا الارتجالية على شاشة التلفزيون

ريكي جيرفيه، "Ricky Gervais: Armageddon "

تريفور نوح، " Trevor Noah: Where Was I "

كريس روك، " Chris Rock: Selective Outrage "

إيمي شومر، " Amy Schumer: Emergency Contact "

سارة سيلفرمان، " Sarah Silverman: Someone You Love "

واندا سايكس، " Wanda Sykes: I’m an Entertainer "