نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. أرواح الصعايدة بمركز الإبداع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف مركز الإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الساعة السادسة مساء اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر، لقاء جديد من سلسلة أرواح في المدينة الذي يعده ويقدمه الكاتب الصحفي محمود التميمي.

سلسلة أرواح في المدينة



تقام أمسية هذا الشهر بعنوان "مرة واحد صعيدي"، يستعرض اللقاء أهم الشخصيات البارزة في المجتمع المصري ذوات الأصول الصعيدية، منهم: الخال عبد الرحمن الأبنودي، طه حسين، عاطف الطيب، بليغ حمدي وحكمت أبو زيد.

أبرز المشاركين



بمشاركة خبير التراث دكتور محمد حسن عبد الحافظ الاستاذ بمعهد الشارقة للتراث، كما يشارك في الأمسية الإعلامية الشابة آيه عبد الرحمن الأبنودى التي ستقدم قصائد عديدة للخال.

صندوق التنمية الثقافية

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها نحو 90 مكتبة.