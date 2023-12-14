لهذا السبب.. محمد سلام يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان محمد سلام، محرك البحث جوجل في الساعات الماضية بعد ظهور طفلة صغيرة معه وأعتقد البعض أنها ابنته بعد انتشار الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد سلام يكشف حقيقة الصورة المنتشرة لابنته

وكشف محمد سلام الحقيقة عبر خاصية “ ستوري” بحسابه الرسمي بموقع “ إنستجرام : "ديه بنوتة جميلة اسمها هادية جاتلي التصوير مخصوص مع باباها ومامتها من 4 سنين، عشان تتصور معايا".

وتابع حديثه: "رجاء خاص بلاش تنشروا صورتها تاني لإن أهلها بدأوا يتضايقوا من الموضوع ده، وأظن ليهم الحق كاملًا إنهم يحتفظوا بخصوصيتهم وخصوصية بنتهم وشكرًا".

ونشر صورة له مع الطفلة عبر خاصية "الاستوري"، معلقا عليها: "الصورة ديه منتشرة في كل حتى على أساس إن البنوتة ديه بنتي، فيا جماعة الخير البنوتة مش بنتي والله العظيم".

محمد سلام يستكمل تصوير مسلسل الكبير أوي

وعاد الفنان محمد سلام، إلى لوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوي 8، الذي يلعب بطولته الفنان أحمد مكي، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، حيث بدأ سلام تصوير مشاهده في العمل، استعدًادًا لطرحه في الموسم الرمضاني المقبل.

محمد سلام ينعي طارق عبد العزيز

وكان قد نعى الفنان محمد سلام، الفنان طارق عبدالعزيز، الذي رحل عن عالمنا منذ أسابيع.

وعبر حسابه على موقع انستجرام نشر صورة للفنان الراحل وعلق قائلًا: "يَا أيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِى إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِى فِى عِبَادِى وَادْخُلِى جَنَّتِي".

وتابع: “الله يرحمك يا أستاذنا ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته”.

اعتذار محمد سلام عن مسرحية زواج اصطناعي

يذكر أن محمد سلام قد ظهر في فيديو أعلن فيه اعتذاره عن عدم السفر إلى السعودية لتقديم المسرحية بسبب استمرار العدوان على غزة، وقال: "السلام عليكم ورحمة الله إنشالله المفروض أسافر الرياض عشان أعرض مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض والمفروض إنها مسرحية كوميدية وفيها أغاني واستعراضات والمفروض إننا نعرض إنشالله يوم 30 أكتوبر".

وتابع محمد سلام: "هنعرض في وسط الأحداث اللي بتحصل في غزة فأنا مش متخيل إني هروح أعمل مسرحية واهزر وارقص واخواتنا في فلسطين عمالين يتقتلوا ويدبحوا ومفيش حاجة بتحصلهم".