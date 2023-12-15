نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببكاء هستيري.. أيمن بهجت قمر وأبو الليف في تشييع جنازة عادل أنور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الفنان عادل أنور شقيق الفنان نادر أبو الليف وخال السيناريست والشاعر أيمن بهجت قمر.

ودخل السيناريست والشاعر أيمن بهجت قمر والفنان نادر أبوالليف في حالة بكاء شديدة أثناء تشييع جنازة الفنان والمخرج عادل أنور، ظهر اليوم من مسجد الرحمن بمنطقة الرماية.

وشارك عدد من نجوم الوسط الفني وأعضاء نقابة المهن التمثيلية في تشييع جثمان الراحل عادل أنور وصلاة الجنازة على المتوفي، عقب صلاة الجمعة، من مسجد الرحمن بمنطقة الظباط بالرماية.

نجوم الفن يشاركون في جنازة الراحل عادل أنور

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور صلاة الجنازة على الراحل الفنان عادل أنور، وكان أبرز الحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وأيمن عزب، ومحمد الصاوي، ونادر أبوالليف شقيق الفنان الراحل، وأيمن بهجت قمر، وعدد كبير من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين من داخل وخارج الوسط الفني.