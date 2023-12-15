نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| وفاة المخرج أحمد البدري بعد صراع مع المرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل عن عالمنا منذ قليل المخرج الكبير السينمائي أحمد البدري، بعد تعرضه لوعكة صحية أدت إلى بتر قدمه، ومن ثم عانى من صعوبات في التنفس وتسمم في الدم، ومكث بسببها في مستشفى معهد ناصر بالعناية المركزة.

بعد بتر قدمه.. تدهور الحالة الصحية لـ أحمد البدري

صرح أحد المقربين من المخرج أحمد البدري عن تدهور حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية أدت إلى بتر قدمه.

كشف هاني الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن آخر تطورات الحالة الصحية للمخرج أحمد البدري، حيث كتب: “أنا في المستشفى عند صديقي الغالي المخرج أحمد البدري، حالته حرجة وصعبة جدا جدا بعد بتر رجله، أرجو منكم الدعاء له بالشفاء العاجل”.

أعلن الفنان شريف إدريس، تعرض المخرج الكبير أحمد البدري لوعكة صحية، أدى إلي بتر قدمه، وطالب جمهوره بالدعاء له.

وكتب شريف إدريس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلًا: “ألف مليون سلامة الصديق العزيز المخرج الكبير أحمد البدري.. ربنا يتمم شفاك علي خير.. للأسف الشديد تم بتر قدمه وهو الآن في معهد ناصر.. دعواتكم بالشفا”.