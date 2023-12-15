نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة المهن التمثيلية تنعى وفاة المخرج أحمد البدري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، منذ قليل على نعي وفاة المخرج أحمد البدري، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل بعد صراع مع المرض.

وجاء بيان نقابة المهن التمثيلية كالتالي:" تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي؛ وفاة المخرج أحمد البدري..وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون".

ورحل عن عالمنا منذ قليل المخرج الكبير السينمائي أحمد البدري، بعد تعرضه لوعكة صحية أدت إلى بتر قدمه، ومن ثم عانى من صعوبات في التنفس وتسمم في الدم، ومكث بسببها في مستشفى معهد ناصر بالعناية المركزة.

بعد بتر قدمه.. تدهور الحالة الصحية لـ أحمد البدري

صرح أحد المقربين من المخرج أحمد البدري عن تدهور حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية أدت إلى بتر قدمه.

كشف هاني الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن آخر تطورات الحالة الصحية للمخرج أحمد البدري، حيث كتب: “أنا في المستشفى عند صديقي الغالي المخرج أحمد البدري، حالته حرجة وصعبة جدا جدا بعد بتر رجله، أرجو منكم الدعاء له بالشفاء العاجل”.

أعلن الفنان شريف إدريس، تعرض المخرج الكبير أحمد البدري لوعكة صحية، أدى إلي بتر قدمه، وطالب جمهوره بالدعاء له.

وكتب شريف إدريس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلًا: “ألف مليون سلامة الصديق العزيز المخرج الكبير أحمد البدري.. ربنا يتمم شفاك علي خير.. للأسف الشديد تم بتر قدمه وهو الآن في معهد ناصر.. دعواتكم بالشفا”.