نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو والصور.. أبو يطلق كليب الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق الفنان أبو أجدد أعماله الغنائية "العالم أعمى The Worl is Blind”، بشكل فيديو كليب مصور، بعد عرضها بشكل حي في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.



ووجه أبو عبر الأغنية رسالة للإنسانية عن ازدواجية المعايير حول العالم وتسليط الضوء على الصمت العالمي إزاء ما يحدث في غزة لسنوات قبيل ما حدث في السابع من أكتوبر، كما يقدم رسالة تعاطف ودعم مع الشعب الفلسطيني، عبر أغنية باللغة الإنجليزية تم اختيارها لتكون الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة هذا العام.



وتعد الأغنية أولى تجارب أبو الغنائية باللغة الإنجليزية بعد غياب سنوات، ويتغنى خلالها بكلمات الدكتور طارق نديم وتوزيع منير ماهر، وعاد خلالها لحمل لقب النشيد الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي بعد ست سنوات منذ أغنيته الناجحة "3 دقات" في افتتاح نسخته الأولى.

كلمات الأغنية



وتقول كلمات الأغنية "العالم أعمى لا يستطيع رؤية الحقيقة، العالم أعمى أين الإنسانية، سلبوا الحلم البسيط الذي نتشاركه".. وأتت تجسيدا غنائيا لرسالة النسخة السادسة من مهرجان الحونة السينمائي التي تأتي وسط ظروف مأساوية يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق ووسط حالة حزن يعيشها الجميع ازاء ما يحدث، رسالة تبناها المهرجان مفادها "السينما من أجل الإنسانية" يدعو خلالها الناس في جميع أنحاء العالم إلى التفكير واتخاذ إجراءات ضد التحيز والقمع والظلم، ورفض المعايير المزدوجة والكراهيك والعنصرية في مواجهة المعاناة الإنسانية.



