انت الأن تتابع خبر ليلى علوي تثير الجدل بفستان قطيفة أسود.. كل ما تكبر تحلى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الفنانة ليلى علوي من نجوم الفن الكثيرون الذين حرصوا على حضور العرض الأول من فيلم “آل شنب” الذي تم عرضه اليوم من ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة، وقد تألق العديد من نجوم الفن بإطلالات ملفتة وجذابة ومثيرة للجدل، ومن بينهم النجمة المتألقة ليلى علوي، التي نجحت كعادتها في الظهور بإطلالة جذابة ورقيقة للغاية، نالت من خلالها على إعجاب العديد من حضور الحفل.

إطلالة ليلى علوي بمهرجان الجونة

حرصت الفنانة ليلى علوي على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، مع العديد من نجوم الفن المعروفين، وقد تم اليوم عرض فيلم “آل شنب” ضمن فعاليات اليوم الأول للمهرجان.

دائمًا ما تحرص ليلى على مشاركة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” إطلالاتها المتألقة على السجادة الحمراء، التي نالت على إعجاب العديد من محبيها ومتابعيها، الذين أكدوا لها على ذلك من خلال تعليقاتهم الرقيقة.

فقد تألق بإطلالة ساحرة، فاختارت فستان أسود قطيفة، تميز بتصميمه المتميز من خلال فتحة طويلة من الساق، بجانب ستايل الاوف شولدر، وهذا هو ما جعل الكثير من متابعيها يعلقون على هذه الإطلالة قائلين : “العمر مجرد رقم”.

أما عن الناحية الجمالية، فاعتمدت الجميلة على اختيار بعض لمسات المكياج البسيطة، التي نجحت من خلالها أن تبرز مدى جمال ورقة ملامحها، ففضلت الاعتماد على اختيار الألوان الهادئة، التي تناسبت مع إطلالتها ولون بشرتها، كما فضلت أن تترك شعرها مسدلًا عبر كتفيها بطريقة بسيطة وطبيعية.