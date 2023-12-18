الخميس.. أولى أيام عرض" أنوف حمراء" بمسرح الهناجر

القاهرة - محمد ابراهيم - يبدأ في الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس القادم الموافق 21 من ديسمبر الجاري العرض المسرحي “أنوف حمراء” على مسرح الهناجر.

عرض مسرحية أنوف حمراء



العرض المسرحي “ أنوف حمراء ” من إنتاج مركز الهناجر للفنون المشرف عليه الفنان شادي سرور تحت إشراف قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال، ويخرجه محمد الصغير وهو من تأليفه بالإشتراك مع محمد السعدني، والعرض المسرحي من إعداد موسيقي لمحمد مصطفى واستعراضات هاني حسن وديكور ورشة الهناجر.

نجوم مسرحية نواف حمراء



ويلعب بطولته عدد من الفنانين الشباب هم محمد السعدني ونور شادي وباسم أمام وطارق الشرقاوي وماري جرجس وهاني عاطف وندى محمد وهالة محمد وسارة خزبك وعلي عبد الناصر وعلي حميدة ومحمد اسامة وحسن سليمان وعبد الرحمن.



وتدور أحداث العرض حول فرقة مسرحية تقوم بتقديم عرض أنوف حمراء والصعوبات التي تواجهها سواء مجتمعيا أو اقتصاديا وكيف يتعاملون معها.

نبذة عن المخرج محمد الصغير



محمد الصغير ممثل ومخرج مسرحي من خريجي الدفعة الأولى لمركز الابداع الفني مع المخرج خالد جلال وخريج مسرح عين شمس وأخرج عدد من العروض المسرحية منها frozen والتليفزيون، والموسم الأول من تياترو مصر، كما شارك محمد الصغير كممثل في راجل وست ستات والأولة في الغرام.