في ذكرى عيد ميلادها.. تعرف على أبرز محطات كريمان

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف في مثل هذا اليوم ذكرى ميلاد الفنانة كريمان التي ولدت 18 ديسمبر 1936 في مدينة القاهرة عام 1936 ودرست في مدرسة الليسية.

نشأة كريمان

عملت الفنانة كريمان منذ طفولتها المبكرة في ركن الأطفال بالإذاعة من خلال انضمامها إلى برنامج إذاعي من قبل المذيع الشهير بابا شارو، الذي أشاد بعملها، كما مثلت على خشبة مسرح مدرسة الليسيه، وعندما قدمت دور الملكة كليوبترا في مسرحية "قيصر وكليوبترا"، وشاهدها الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب على المسرح، قال وقتها: "صاحبة هذا الوجه مكانها الشاشة البيضاء"، كان يقصد السينما.

بدايتها الفنية

كان لدخول الفنانة كريمان عالم الفن قصة طريفة، وذلك حينما قامت بإرتداء حذاء ذو كعب عالي ووضعت في شفتيها أحمر شفاه حتى تقنع المنتجة آسيا بموهبتها حيث إنه ا رفضت مشاركتها في أي عمل فني لصغر سنها، فما كان من آسيا إلا أن أسندت لها دور البطولة أمام الفنان كمال الشناوي، وهي لا تدرك أنها الطفلة الصغيرة التي اعتذرت عن قبولها منذ فترة بسيطة.

أبرز أدوار كريمان

اشتهرت كريمان بأدوار الفتاة الشقية وقدمت أدوار متميزة من خلال اعمالها والتي قدمتها خلال حقبتي الخمسينات والستينات: "الحموات الفاتنات، الفانوس السحري، بنات اليوم، تمر حنة، سكر هانم، مراتي مدير عام".

شهرة وحجاب كريمان

حازت الفنانة كريمان على شهرة واسعة وعلى الرغم من ذلك، إلا إنه ا عرفت بعزوفها عن الاختلاط بالوسط الفني ولم يعرف عنها سيرة خاصة، إلى أن احتجبت فيما بعد عن المجال الفني تمامًا دون سابق إنذار.



وفاة كريمان

وتوفيت الفنانة كريمان يوم 12 سبتمبر 2023 عن عمر يناهز 86 سنة بالقاهرة