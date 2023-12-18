"كيف تقرأ النص المسرحي".. عنوان صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي

القاهرة - محمد ابراهيم - تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر أمسية لصالون أوبرا الإسكندرية، تحت عنوان "كيف تقرأ النص المسرحي" وتستضيف الدكتور أبو الحسن سلام، الشاعر والكاتب ميسرة صلاح الدين، الدكتور أشرف عامر ويديرها المخرج عادل حسان وذلك في السابعة مساء غد الإثنين الموافق 18 ديسمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الاسكندرية".

أنواع النص المسرحي

يدور الحوار حول أنواع النص المسرحي وطريقة الكتابة والفرق بين التقنيات المسرحية والسينمائية كما يلقى الضوء علي بعض الأعمال المسرحية الشهيرة.

حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى على مسرح سيد درويش

يذكر أن دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، نظمت مؤخرًا حفلًا للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو أحمد عامر وذلك يوم الخميس الماضي على مسرح سيد درويش "أوبرا الاسكندرية ".

وتضمن البرنامج نخبة مختارة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين خلال مشوارها الفني يؤديها كل من هند النحاس، ايناس عز الدين ورحاب مطاوع.

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الاندثار.