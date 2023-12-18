نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح تذاكر حفل الكينج محمد منير ومسار إجباري وعفروتو برأس السنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى احتفاليه كبيره يجتمع الكينج ومسار إجباري وعفروتو لأول مرة في احتفالية غنائية تستمر لأكثر من ست ساعات متواصلة بالإضافة لاكبر عرض للماجيك شو كريس المصرى والالعاب النارية في راس السنة الموافق 31/12 الشهر الحالي في افتتاح مسرح “ايفوريا ارينا”.

يذكر أن فرقة مسار إجباري طرحت أغنية آسف ختامًا لألبوم " نص الحاجات" والذي ضم 4 أغنيات سينجل قبل "آسف" وهم: " نص الحاجات، شكرا، بقيت غريب، بكلمة".



من جهة أخرى، تستعد فرقة "مسار إجباري" لإحياء حفل غنائي يوم 30 سبتمبر المقبل، في "زد بارك".. وكانت الفرقة أحيت الكثير من الحفلات ضمن حفلات صيف 2023، ما بين القاهرة والإسكندرية وتونس، ودبي.



مسار إجباري تعد من أقدم الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، تمتد رحلتها لأكثر من عشرين عاما أبرز أغانيها "اقرا الخبر" و"تقع وتقوم" و"الألبوم" "نهايات الحكاوي" و"شيروفوبيا" و"صباحك".



كلمات أغنية آسف



تقول كلمات أغنية آسف: آسف لكل اللي اعتزلته.. كل متعشم خذلته

كل باب مفتوح قفلته

من غير كلام.. آسف لقلة الاهتمام

برضه آسف ع الزيادة.. آسف إني مشيت أوام

و إني مش مصدر سعادة.. آسف إني مفيش إعادة

إني أصلح حاجة بينا.. آسف إني عندي عادة

بنسى لو كان إيه ما بيننا.. آسف عشان كل امتحان أنا كنت بسقط

آسف إني لسه بغلط

الله يجازي الليل.. والقعدة وحديا

و يجازي خط الميل.. على شيء ماهوش ليا

و يجازي لف الكيف.. ويجازي إمتى وكيف

و يجازي كم الزيف.. ويجازي خطاويا

كل حته فيها حته.. لينا فيها في بعض شيء

كل بصه ما بينا ماسكه.. كل إيد ماسكه في طريق

كل تكميلة كلام.. كل حاساك مش تمام

كل مرة نقول سلام.. مايكونش ده بحق وحقيق

كل فاكرة في كل ذكرى.. كل كلمة مقولتهاش

كل مرة أنا قولت بكرة.. بكرة ييجي محسهاش

كل مرة لنفسي أقول.. حب ولا ده كان فضول

كل آسف جت في دول.. جت عشان محسبتهاش