نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دينا حايك تهنئ الشعب المصري بفوز الرئيس السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت المطربة اللبنانية دينا حايك بتهنئة الشعب المصري بالانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024 والتي انطلقت يوم الأحد 10 ديسمبر 2023، وباركت للشعب المصري وعبرت عن اعجابها بإنجازات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل مصر.

موعد حفل دينا حايك لرأس السنة



من ناحية أخرى تستعد دينا حايك، لحفل في رأس السنة في يوم 31 ديسمبر الجاري في العاصمة اللبنانية بيروت والتي تعد اولي حفلاتها بعد شفائها.

يذكر أن أعلنت دينا حايك في شهر مارس الماضي شفائها من مرض السرطان وذلك على الهواء في برنامج حديث البلد مع الإعلامية مني بو حمزة: أنا شفيت، والشيء اللي اتعلمته إن دايمًا بنقول إن الصحة أهم شيء، بس ما بعرف إذا بنحسها، إذا بنعنيها أو بس، بنقولها بس هي بجد أهم شيء لأن أقل حاجة هي بتوقفك.

نتيجة الإنتخابات الرئاسية لعام 2024

يذكر أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%.

وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

وحصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران على 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر على 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة على 822606 بنسبة 1.9%.