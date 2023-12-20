طرح الإعلان الترويجي لفيلم آدم ساندلر الجديد Spaceman

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت شبكة نتفليكس الاعلان الترويجي الرسمي لفيلم جديد للنجم آدم ساندلر بعنوان Spaceman، وهو فيلم يبتعد به آدم عن نمط أعماله السينمائية التقليدية الكوميدية.

ونقلت ديلي ميل، الاعلان الترويجي للفيلم الجديد الذي يجسد به ساندلر شخصية رائد فضاء تشيكي يعثر على فصيلة فريدة من العناكب القادرة على الحديث.

في الوقت نفسه يجتمع الثنائي جورج كلوني وآدم ساندلر في بطولة فيلم سينمائي للمرة الأولى سيكون من إنتاج شبكة نتفليكس، ويتحدد عنوانه لاحقًا.

ووفق موقع "ديد لاين"، الفيلم الجديد سيكون من إخراج المخرج نواه بومباش، وسيكون أول تعاون بين الثنائي.

احتفل الممثل الكوميدي آدم ساندلر بالعرض الخاص لفيلمه الجديد Leo من إنتاج شبكة نتفليكس، في احتفالية مميزة بمدينة لوس أنجلوس.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم الذي يطرح ضمن أفلام الرسوم المتحركة، وشهد حضور لابنتي ساندلر ضمن الضيوف.

عودة لعروض "ستاند أب كوميدي"

يأتي ذلك بعد أن قرر أن يعود نجم الكوميديا الكبير آدم ساندلر لتقديم عروض ستاند أب كوميدي من جديد في جولة تشمل مجموعة عروض ستاند أب كوميدي، يطوف بها آدم ساندلر عبر ما يصل لـ 25 مدينة.

وحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل، تنطلق فعاليات الجولة بداية من شهر نوفمبر، تحت عنوان تسويقي رسمي هو I Missed You Tour.

والـ 25 مدينة التي سيقدم بها ساندلر العروض، ستكون جميعها في إطار قارة أمريكا الشمالية، ما بين الولايات المتحدة وكندا.

أحدث أعمال "ساندلر"

وكان قد احتفل كل من النجم آدم ساندلر، والنجمة جينفر أنستون بالعرض الخاص الأول لفيلمهما الجديد، Murder Mystery 2.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من جلسة التصوير الرسمي التي أجراها الثنائي للفيلم، استعدادًا، للاحتفال بعرضه في كثير من المدن الأمريكية والاوروبية ضمن حملة الترويج.

وفيلم Murder Mystery 2 يطرح كجزء ثاني من سلسلة أفلام تشويق وكوميديا، تستوحى أحداثها من روايات أجاثا كريستي.

الفيلم سيشارك في بطولته ميلاني لوران، وعديل اختار، وكوهو فيرما، ومارك سترونج وداني بون.